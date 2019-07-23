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Президент подписал закон об изменении Уголовного кодекса

24.07.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Президент подписал закон об изменении Уголовного кодекса
Фото из открытых источников

Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).

Корректировка Уголовного кодекса, как сообщается, позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.

Также закон предусматривает установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.

Вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов. 

Президент подписал закон об изменении Уголовного кодекса
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