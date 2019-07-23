Президент подписал закон об изменении Уголовного кодекса

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Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» предусматривает сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).