В стране вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. На сколько их повысят

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 августа повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 230,91 рубля ( сейчас — 224,02 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 мая до 1 мая социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 254 246,42 инвалидам с детства 2-й группы 95 219,37 212,82 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 196,27 190,42 инвалидам 3-й группы 75 173,18 168,02 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 115,46 112,01 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 184,73 196,27 219,37 179,22 190,42 212,82 246,42 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 25% БПМ 57,73 56,01 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 43,3 57,73 42,01 56,01

Напомним, трудовые пенсии также повысят с 1 августа. Рост составит в среднем 6,6%. Средний размер трудовых пенсий, по оценке Минтруда, в результате повышения вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — 446,1 рубля.

С 1 августа также вырастут единовременные пособия при рождении детей.

Напомним, в Беларуси на начало июня проживало 2 миллиона 540,6 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по стране в мае составляла 405,1 рубля. Эта сумма в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров. Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

В мае этого года в целом по стране этот показатель составил 37,8%. При этом во многих регионах уже преодолели отметку в 40%. Среди них — Брестская (42%), Витебская (44%), Гомельская (42,1%), Гродненская (42,9%), Могилевская (45,3%). В Минской области этот показатель составляет 36,4%, а в Минске — и вовсе 29,3%. Получается, что чем беднее регион, то есть чем ниже там средняя зарплата, тем выше показатель по средней пенсии. При этом в столице, где выше всего заработки (Минск опережает только Солигорский район), ниже всего соотношение средней пенсии к средней зарплате. А в самом бедном регионе — Могилевской области — лучше всего выглядит ситуация по соотношению средней пенсии к средней зарплате.