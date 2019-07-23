А это не домогательство? Как ухаживать за женщиной, чтобы тебя не обвинили в харассменте. Мнение

Источник материала: Tut.by

Недавно в Сети бурно обсуждали случай: молодой человек не оплатил на свидании счет — оставил его девушке (а девушка ему попалась медийная — и сразу поделилась ситуацией с подписчиками). Одна из популярных реакций на эту историю была такой: «вы ж хотели феминизма — теперь хлебайте».

Говорят, феминистки испортили всем жизнь и перевернули мир с ног на голову: теперь мужчины вообще не понимают, как себя вести и ухаживать за женщиной. Не знают, что им можно, а что нельзя. Шутят, что прежде чем поцеловать женщину, надо взять у нее письменное разрешение.

Шутки шутками, но правила действительно постепенно меняются. И, как мы видим, понимания того, что именно происходит и как на это реагировать, по-прежнему нет.

Кто за кого платит?

Такая, по сути, незначительная штука, как оплата счета на свидании в нашей культуре за многие годы обросла кучей мифов, начиная с «кто девушку ужинает, тот ее и танцует» и заканчивая историями о барышнях, которые ходят на свидания, чтобы бесплатно поесть.





Если провести соцопрос, практически со стопроцентной уверенностью можно предугадать, каким будет ответ большинства: платить должен мужчина. Но давайте учтем нюансы современного прочтения. Если придерживаться правил нынешнего цивилизованного общества, то платит тот, кто приглашает. Логично, что если приглашает на свидание мужчина, то и платить ему. Если же приглашающей стороной выступает женщина, вполне нормально, если счет оплатит она.

Что касается раздельной оплаты счета — это нормальная цивилизованная практика, и в целом не стоит придавать этому слишком большое значение. Чтобы никто не попал в неловкое положение, можно обсудить этот вопрос заранее. Да, у нас не очень принято спокойно и открыто говорить о деньгах, однако надо учиться.

Что такое харассмент на работе?

Однажды в фейсбуке мужчина — серьезный уважаемый человек, руководитель — прямо-таки с гордостью рассказывал о том, что, проводя собеседования, он шлепал женщин по попе и смотрел на их реакцию.

Дико, но в отечественных организациях женщины все еще остаются «украшением коллектива», их принято если не зажимать в уголке, то хотя бы в обязательном порядке снабжать регулярными комплиментами, радовать флиртом и отправлять мыть чашечки для всего офиса.





В норме рабочие отношения должны оставаться исключительно деловыми. В офисе нет пола — есть только специалисты. Надо понимать, что комментарии на тему внешности и комплименты на работе совершенно неуместны.

Не зря на Западе и в США существуют компании, в которых отношения между сотрудниками строго запрещены. Этот запрет приобретает особое значение в тех случаях, когда речь идет об отношениях начальника и подчиненного, потому что это почти всегда про использование служебного положения в личных целях и злоупотребление властью. Подчиненный по умолчанию находится в зависимом положении. Если случилась любовь — отлично, но кому-то придется искать другую работу.

Почему настойчивость неромантична?

Недавно белорусские СМИ писали о мужчине, который взял палатку и поселился под окном любимой женщины, надеясь таким образом заслужить прощение за проступок. Подавалась новость под соусом «молодец, жива еще романтика». На самом деле нет. Навязчивое преследование давно не считается романтичным. В нормальных странах это называется сталкингом, и если женщина жалуется на навязчивость мужчины, к нему применяются оградительные ордера.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

И, кстати, упомянутый выше харассмент — гораздо более широкое понятие, нежели общепринятая фраза «сексуальное домогательство на рабочем месте». Например, если мужчина угощает незнакомую женщину напитком — это харассмент, потому что тем самым он вторгается в ее личное пространство, вынуждает ее с ним общаться и даже заставляет ее чувствовать себя обязанной.

Знаки внимания, считавшиеся нормой раньше, например, преподнести незнакомой женщине букет цветов, вырвать из ее рук тяжелую сумку, «вам шампанское от мужчины вон за тем столиком» — сегодня скорее напугают женщину. Она почувствует посягательство на личные границы, в том числе и потому, что теперь от нее вроде как ожидают ответной реакции. А ей это не надо.

Что такое согласие в сексе?

Еще одно притянутое из древности заблуждение, что женское «нет» — на самом деле «да», что она просто кокетничает, ломается, набивает себе цену, ждет третьего свидания. Какая-то часть этих установок сохранилась, вероятно, еще с тех времен, когда женщина должна была быть целомудренной, хранить себя до свадьбы, и секс для нее был жертвой во имя мужа.

Но, кажется, со времен викторианства мы продвинулись немного вперед и в вопросах женского согласия сегодня все очевидно. А остальное — это лишь попытки оправдать насилие.

Не нужно подписывать никаких письменных согласий, все предельно просто: со стороны женщины должно прозвучать четкое «да», не уверены — уточните. Кроме того, женщина должна находиться, что называется, в зрелом уме и твердой памяти: если она сильно пьяна, находится под воздействием каких-либо препаратов или просто спит — это не секс по согласию, это насилие.

Если женщина пришла к мужчине домой/согласилась, чтобы он ее подвез/выпила оплаченный им коктейль, это не означает, что она автоматически дает согласие на секс с ним. Домыслы, намеки и «знаки, которые она подавала» здесь неуместны. Более того, надо понимать, что женщина может передумать и сказать «нет» даже во время секса. И это тоже нужно разъяснять, вместо того чтобы выставлять мужчин какими-то дикарями, которые не в состоянии себя контролировать — мнение, унизительное в первую очередь для самих же мужчин.





Что, теперь и пальто не подать?

Да-да: что ж теперь и пальто женщине не подать, и место в транспорте не уступить, и дверь не придержать, и через лужу не перенести и вообще плевать на всех?

Ну, вообще, это про другое. Эти вопросы, скорее, относятся к области воспитания и этикета, не зависят от гендера и часто носят ситуативный характер.

Например, придерживать дверь нормально для человека любого пола, а хорошо чувствующая себя женщина вполне может уступить место в метро мужчине, если видит, что ему тяжело стоять. Или вот ситуация, о которой мы говорили выше — «вырвать из рук тяжелую сумку». Так не надо. Но, конечно, можно и нужно помочь тому, кто нуждается в помощи, правда, начинать надо с вопроса: «Извините, надо ли вам помочь?»

Не стоит акцентировать внимание на этих вопросах с точки зрения пола, особенно в рамках обсуждения феминизма, где есть куда более серьезные и актуальные проблемы.