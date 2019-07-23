﻿ В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку

24.07.2019 08:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 23 июля на улице Буденного. Водитель легкового авто сбил переходившую вне перехода 63-летнюю пенсионерку.

От травм женщина скончалась на месте.

Водитель пояснил, что увидел пешехода в последний момент, начал тормозить, но избежать наезда не удалось. Проводится проверка.


Фото: ГАИ
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 23 июля на улице Буденного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает на углубление отношений с Евросоюзом, но в сфере своих интересов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика