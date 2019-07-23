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В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку
Источник материала: Tut.by
В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода,
ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 23 июля на улице Буденного. Водитель легкового авто сбил переходившую вне перехода 63-летнюю пенсионерку.
От травм женщина скончалась на месте.
Водитель пояснил, что увидел пешехода в последний момент, начал тормозить, но избежать наезда не удалось. Проводится проверка.
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ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 23 июля на улице Буденного.
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