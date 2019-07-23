Александр Лукашенко провёл селекторное совещание по уборочной кампании

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. По итогам совещания Глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов.





«С полей должны взять 9,5 млн т» — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи при проведении уборочной кампании.

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя! — подчеркнул Александр Лукашенко. — Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы».

«Залог успеха — четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина», — отметил глава государства.

Президент отметил, что, несмотря на неплохие условия, нынешняя уборочная кампания непростая: посевы в большинстве случаев высокорослые, имеют хорошую плотность, однако резко отличаются по степени созревания. «Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на десять дней позже обычного. Значит, основную уборку следует завершить в течение двух недель, а за двадцать дней мы однозначно должны закончить уборку», — поставил задачу глава государства.

Еще одна сложность, по его словам, связана с тем, что работы по уборке зерновых по времени накладываются на второй укос трав и массовый сев пожнивных культур. «Поэтому вторая задача: организовать работу так, чтобы мы могли убрать зерновые (конечно, в приоритете), но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, — поручил Александр Лукашенко. — Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко».

Глава государства потребовал обеспечить жесткий контроль за заготовкой льнотресты и льноволокна, возделыванием рапса. «Рапс — это высокодоходная культура, очень рентабельная. Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — предупредил он.

Александр Лукашенко также высказал настороженность, что контролирующие органы по-прежнему выявляют массу недостатков и недоработок.

«Откровенное головотяпство, а зачастую — приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом», — очертил круг проблем глава государства.

Президент напомнил, что обеспечение агропромышленного комплекса во время уборочной капании топливом — это задача правительства. «Премьер-министр должен персонально отвечать за обеспечение комплекса летне-осенних работ в сельском хозяйстве топливом и всем необходимым. За то, что зависит от центра. Остальное — это дело губернаторов», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у губернаторов, какова реальная обстановка с уборкой на местах, почему не обеспечена полная готовность техники и почему организациям не хватает топлива, ведь были приняты все необходимые решения. «Хотел бы услышать объективную картину, особенно от Гомельщины. Меня настораживают невысокие темпы уборки на Гомельщине, и, самое главное, сколько можно говорить о низкой урожайности в Гомельской области по зерновым? Мы же договорились: если у вас где-то не растут зерновые, колосовые — высевайте кукурузу, если кукуруза слабо растет — возделывайте зерновые, колосовые и прочее», — подчеркнул глава государства.

В селекторном совещании приняло участие руководство Администрации Президента, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственного контроля. В областных студиях на прямой видеосвязи с Президентом находились губернаторы, помощники главы государства в регионах, а также заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства.

Как рассказал журналистам до начала совещания вице-премьер Владимир Дворник, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомов существенных, нерешенных проблем в части проведения уборочной кампании нет.

«Сегодня главная задача — убрать вовремя. И, конечно, мы все ждем погоды. Если будет хорошая, организованно ее проведем», — заверил он.

Что касается видов на урожай, то Владимир Дворник сказал: «В этом году урожай будет выше, чем в прошлом».

Такого же мнения придерживается министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. «Думаю, что более восьми миллионов тонн (зерна. — Прим. БЕЛТА) должны собрать. Аграрии очень осторожны в прогнозах, озвучивании цифр, — отметил он. — Урожай мы соберем однозначно выше прошлого года, сформируем и продовольственную безопасность, и обеспечим животноводство».

Для проведения уборочной кампании задействованы порядка 40 тыс. человек. «Параллельно идет комплекс работ по уборке соломы, подготовке к осенним работам, к севу рапса, озимых культур, накопление удобрений, вывоз органики. Это действительно большой спектр и объем работ, — сказал он. — В этом году мы привлекаем и студентов, которые имеют соответствующее образование, чтобы они получили практический, производственный опыт».

Министр также заверил, что в хозяйствах имеются достаточные запасы топлива. «Благодаря поддержке Президента выделены кредитные ресурсы, имеются запасы топлива из расчета примерно на 21 день вперед», — пояснил он.

Лукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техники

Обращаясь к председателям облисполкомов, Александр Лукашенко потребовал «обратить серьезное внимание на качество уборки».

«Обращаю ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль», — поручил губернаторам Президент. По минимальным оценкам, потери во время уборочной составляют полмиллиона тонн, констатировал глава государства. Особо он выделил центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса. «Там потери большие», — выразил обеспокоенность Президент и потребовал не забывать о соблюдении технологии.

«Урожай надо убрать с минимальными потерями, а лучше без них, если это возможно», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о необходимости восстановить полутора-двухгодичный запас травянистых кормов.

К этому времени зерновые и зернобобовые убраны примерно на 20% площадей. «Через день-полтора надо героически вести уборку, чтобы за неделю мы вышли за 60%», — сказал глава государства.

Во время селекторного совещания затрагивался вопрос обеспечения хозяйств техникой, топливом. «Что касается покупки комбайнов, мы обратим на это внимание», — сказал Президент. При этом глава государства озвучил главное требование — нормальное содержание техники. Контролировать это — одна из функций милиции, КГК, прокуратуры.

Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым по итогам уборочной кампании довести объемы государственного резерва зерна до 500 тыс. т.

«В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ — вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв. В этом и следующем году мы должны восстановить резервы, которые у нас были. Нам нужно собрать миллион тонн, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай, — сказал глава государства. — Но хотелось бы, чтобы еще и резерв (государственный резерв зерна. — Прим. БЕЛТА) был не 200-300, а может, полмиллиона тонн».

Такой уровень неприкосновенных запасов, по мнению Президента, дает уверенность в обеспеченности зерновыми на случай неурожая и возможность получить дополнительную валютную выручку при необходимости. «Это же деньги, валюта. Если хлеб в закромах есть, в резерве — это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует. Поэтому резерв надо восстановить», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также потребовал неукоснительного выполнения госзаказа по зерну. «Госзаказ — это железобетонно. Никого не надо уговаривать. Все (облисполкомы. — Прим. БЕЛТА) заключили договоры и проавансированы. Поэтому, чтобы не было потом разговоров, что госзаказ не выполнен. Миллион тонн — это для страны почти ничего. Я уверен, что некоторые крестьяне в этом году будут готовы продать и больше. Главное, чтобы мы могли у них купить этот хлеб», — подытожил глава государства.