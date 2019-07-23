Револьверщик, полуавтоматчик и наездник. ТОП самых крутых вакансий Волковыска

Источник материала: Новости Волковыска

Около трети работающих белорусов (33 %) зарабатывают больше тысячи рублей. Но есть и те, кто получает меньше 330 рублей, минимального уровня оплаты труда. Таковых в стране 2,9 %. Об этом информирует Белстат и анализируют Белновости .

Согласно последнему обследованию ведомства, от 300 до 400 рублей зарабатывают 8,1 % белорусов. От 500 до 600 – 10,1 %, от 600 до 1 000 – 36 %, от 1 000 до 5 000 рублей – 33 %.

Свыше 5 000 рублей – такая зарплата 0,5 % работников, а более 10 000 рублей получают 0,1 % белорусов. Вместе с тем, отмечает Национальный статистический комитет, средняя заработная плата составляет 1 072 рубля.

Лидером среди регионов традиционно является Минск. Здесь работодатели предлагают в среднем 1 472 рубля. В ТОП-3 находятся Минская и Гомельская области, где замечены оклады в размере 1 102 и 968,4 рубля соответственно.

Далее идут Гродненщина (962,2), Брестчина (918,8), Витебщина (908,3) и Могилевщина (881,1).

Это – одна сторона медали. Другая – реальные размеры зарплат, фигурирующие в вакансиях. В частности, тех из них, которые наниматели в июле размещали в базе данных государственной службы занятости.

Если ориентироваться на эти объявления (собственно, так и поступают те, кто ищет работу), то средняя зарплата на самом деле выходит ниже статистических данных. Дело в том, что большинство работодателей предлагают от 500 до 600 рублей.

На втором месте – зарплаты в 330 рублей, та самая пресловутая «минималка». Далее идут категории от 700 до 1 000 и от 1 100 рублей и выше.

Такие оклады готовы обеспечить работникам в городе Волковыск Гродненской области. Например, 330 рублей выпишут в средних школах № 8 (уборщику помещений) и № 3 (уборщику и педагогу), а ясли-сад № 24 – повару.





ЦРБ столько же предлагает повару, санитарке, фельдшеру-лаборанту, подсобному рабочему, а местный аграрный колледж – уборщику, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, лаборанту и заведующему лабораторией.

Кроме того, 330 рублей будут платить слесарю, наезднику, помощнику врача-специалиста, ведущему инженеру, технику, кровельщику, дворнику, прибористу, медсестре, столяру и другим.

От 500 до 600 рублей местные работодатели готовы ежемесячно начислять заместителю директора Волковысского государственного аграрного колледжа (500 рублей), электрогазосварщику городского коммунального хозяйства (520), водителю авто компании «Бизам» (500), инженеру-электронику гродненского филиала «Белпочты» (580).

Также в указанных пределах есть зарплаты для тракториста (500), монтировщика шин (530), юрисконсульта, сварщика, фрезеровщика, токаря, грузчика, педагога-психолога (все – по 500 рублей), главбуха, лесника и контролера-кассира (550).

Кстати, токарь-револьверщик, токарь-полуавтоматчик, бармен, технолог и автослесарь также могут трудоустроиться на 500 рублей. А продавцу и главному инженеру в Волковыске готовы платить на 100 рублей больше, тогда как оценщику недвижимости заплатят 549 рублей.

От 700 до 1 000 рублей. Такие деньги предусмотрены для водителя автомобиля автобусного парка № 4 (780 рублей), помощника дежурного ОДС (ИУОТ № 29 управления ДИН МВД по Гродненской области, 700 рублей), замдиректора компании «ВолМет» (700).

Волковысское коммунальное хозяйство ищет мастера (700), начальника участка (755) и мастера по контрольно-измерительным приборам (755), а ЖЭС города хочет нанять главбуха на 810 рублей.

Также райцентру необходимы геодезист, старший мастер и начальник отдела (по 1 000 рублей), распиловщик мясопродуктов, слесарь-сантехник, каменщик, бетонщик (все – по 800 рублей), главный инженер (858), начальник склада (823), осмотрщик-ремонтник вагонов (760), инспектор (900) и некоторые другие работники.

Самые высокооплачиваемые работы райцентра, то есть от 1 100 рублей. Их всего две. По крайней мере, судя по вакансиям за июль.





Волковысский мясокомбинат ищет обвальщика мяса. За его услуги предприятие готово ежемесячно платить 1 100 рублей.

Компании «Бел-Обст» требуется генеральный директор. Обещают зарплату от 2 000 рублей.