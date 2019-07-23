Источник материала: Новости Волковыска

Президентом Республики Беларусь подписан Закон Республики Беларусь «Об изменении законов», которым вносятся изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Принятие данного Закона направлено на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников, сообщает сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусьсообщает сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Законом предусмотрено регулирование порядка временного перевода с согласия работника на другую работу, в том числе к другому нанимателю, увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности рабочего времени, установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда, также предоставляется возможность работать по совместительству полный рабочий день или смену в период трудового отпуска.

Новацией Закона является включение в Трудовой кодекс новой главы, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме, т.е. дистанционную работу.

Развитие информационных технологий позволило применение данной формы трудовых отношений. Она удобна для обеих сторон трудовых отношений. Нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобно ему.

Закрепляются такие дополнительные социально-трудовые гарантии как:

предоставление отцам по их желанию отпуска (до 14 календарных дней) при рождении в семье ребенка;

снятие запрета на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Предусматривается, включение в Трудовой кодекс положений действующих Декретов Президента Республики Беларусь, которыми определяются требования к работе руководящих кадров и работников организаций и регулируется контрактная форма найма.

При этом с целью обеспечения трудовых прав работников, Закон предусматривает, что по соглашению сторон продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, будет осуществляться до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

Кроме того, в Трудовом кодексе закреплены нормы, предусматривающие, что материальная ответственность работников, работающих по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.