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Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске
24.07.2019 08:31 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Водитель легкового авто сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина пояснил, что увидел пешехода в последний момент, начал тормозить, но избежать аварии не удалось.
Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщает
По факту ДТП проводится проверка.
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Трагедия произошла 23 июля вечером на улице Буденного.
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