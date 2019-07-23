Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Витебске

Водитель легкового авто сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина пояснил, что увидел пешехода в последний момент, начал тормозить, но избежать аварии не удалось.

Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома Александра Казючица.

По факту ДТП проводится проверка.

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