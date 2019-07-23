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YouTube и соцсети удалили видео с последним боем Дадашева, но его фрагменты есть в Сети
Источник материала: Tut.by
Популярный видеохостинг Youtube удалил официальную запись с последним боем россиянина Максима Дадашева, чистке подверглись и соцсети. Теперь в интернете остались лишь фрагменты поединка, ставшего последним в карьере 28-летнего российского бойца Максима Дадашева,
Напомним, что 23 июля
Трагедия произошла в бою россиянина с Субриэлем Матиасом 20 июля. Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал. Позже боксера с отеком мозга
До этого боя все свои 13 поединков в профессиональном боксе Максим Дадашев выиграл.
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В этом бою россиянин получил смертельную травму.
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