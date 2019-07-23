«Дружба» — название прежнее, магазин — новый

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В агрогородке Заозерье начал свою работу новый магазин «Дружба» ООО «Оношки». В чем его отличие

от прежнего предприятия розничной торговли с одноименным названием? Ответить на этот вопрос «НН» попросили директора ООО «Оношки» ОАО «Новая жизнь» Марину Сосновскую.







— Безусловно, главное отличие заключается в том, что здесь в основном будет представлена продукция, которая производится мясоперерабатывающим цехом ОАО «Новая жизнь», — рассказывает Марина Вацлавовна. — Сегодня ассортимент мясных изделий насчитывает около 80 видов — от полуфабрикатов до деликатесных балыков и сыровяленых колбас. Помимо этого, в новой торговой точке будут продаваться и другие продукты и товары повседневного спроса. Это хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная, молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, бакалея, напитки, специи, непродовольственные товары и другие. Хочется надеяться, что продукция нашего сельхозпредприятия будет пользоваться популярностью, а магазин станет хорошим подспорьем для местных жителей.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.