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«Дружба» — название прежнее, магазин — новый

24.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В агрогородке Заозерье начал свою работу новый магазин «Дружба» ООО «Оношки». В чем его отличие
от прежнего предприятия розничной торговли с одноименным названием? Ответить на этот вопрос «НН» попросили директора ООО «Оношки» ОАО «Новая жизнь» Марину Сосновскую.

«Дружба» — название прежнее, магазин — новый

«Дружба» — название прежнее, магазин — новый
— Безусловно, главное отличие заключается в том, что здесь в основном будет представлена продукция, которая производится мясоперерабатывающим цехом ОАО «Новая жизнь», — рассказывает Марина Вацлавовна. — Сегодня ассортимент мясных изделий насчитывает около 80 видов — от полуфабрикатов до деликатесных балыков и сыровяленых колбас. Помимо этого, в новой торговой точке будут продаваться и другие продукты и товары повседневного спроса. Это хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная, молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, бакалея, напитки, специи, непродовольственные товары и другие. Хочется надеяться, что продукция нашего сельхозпредприятия будет пользоваться популярностью, а магазин станет хорошим подспорьем для местных жителей.
Наталья ЕРМОШЕНКО.
Фото Дмитрия ЯЩЕНКО.


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В агрогородке Заозерье начал свою работу новый магазин «Дружба» ООО «Оношки». В чем его отличие от прежнего предприятия розничной торговли
 
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