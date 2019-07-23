«Даже санитарки получали больше». Почему начальница витебского приюта для животных бросает дело жизни

Источник материала: Tut.by

Наталью Михайловну Зубову в Витебске знает каждая собака, и это не преувеличение. Больше 25 лет женщина занимается помощью бездомным животным, она одной из первых занялась продвижением идеи законопроекта о защите животных, а потом добилась создания Витебского государственного приюта. Он известен на всю страну тем, что только здесь не убивают кошек и собак, потерявших кров, а лечат, ставят на лапы и ищут им новых хозяев.

Спустя восемь лет работы в приюте Наталья приняла непростое решение: уйти из места, которое она создавала с нуля и с которым связывала свое будущее. О том, как это — отказаться от проекта всей своей жизни и как не разорваться между чувством долга и собственным здоровьем, женщина рассказала TUT.BY





Территория приюта для бездомных животных расположена на востоке Витебска. Широкий и пустой Старобабиновичский тракт еще на подъезде выдает местонахождение его обитателей. Какофония собачьего лая заполняет округу, но вряд ли доносится до беззаботного туристического центра, где недавно отшумел главный белорусский фестиваль.

— Я добираюсь на работу почти полтора часа… Точнее, добиралась, — поправляется Наталья Михайловна. Начальница и идейная вдохновительница приюта официально передала свое детище в руки ветеринарному врачу и забрала трудовую.

— Они разволновались из-за приезжих, — Наталья Михайловна стоит у крыльца. — Видите, что происходит? — женщина показывает на симпатягу пса, с интересом косящегося на камеру фотографа. — Места в вольерах нет, мы сами делаем будки, клетками заставлено помещение нашего приюта сверху и донизу, но поток животных продолжает увеличиваться. Собаки не помещаются и уже просто гуляют сами по себе.





Наталья Михайловна рассказывает о приюте эмоционально, жестикулирует, а порой едва сдерживает слезы. Женщина снова и снова подчеркивает, что оставлять любимую работу для нее непросто, но держать эту ношу на плечах у нее больше нет сил.

— Пол Маккартни говорил, что любовь к животным — лампочка, которая в голове у человека загорается или нет, — цитирует основателя The Beatles и известного зоозащитника Наталья Михайловна. — Помню, когда я была маленькая, во дворе отловщики убили собаку — жестоко, у всех на глазах. До сих пор эта картина стоит перед глазами, хоть после я повидала всякого. Но, наверное, с того дня такая лампочка в моей голове зажглась и я поняла, что дело моей жизни — помощь животным, — вспоминает причину своего профессионального выбора Наталья Михайловна.

Тем не менее после окончания школы женщина не пошла учиться на ветеринара, а окончила медицинский и стала провизором. Параллельно зарегистрировала организацию помощи животным «Друзья животных» и начала «пробивать» создание приюта.





— Еще получила экономическое образование в Академии управления, — добавляет она. — Ну не могла я стать ветеринаром, потому что не способна резать живое существо, а вот помогать, используя административные навыки, — могу. После ухода из аптеки родные перестали со мной разговаривать. Полгода обижались. Я уходила с руководящей позиции, где работала в красивом помещении да в белом халатике, не говоря уже про потерю в деньгах. В аптеке даже санитарка не получала столько, сколько мне предложили как руководителю.

На двух с половиной гектарах сейчас живет более трехсот животных, а за все время существования помощь здесь нашли более 7 тысяч четвероногих.

Экс-начальница ведет нас вдоль вольеров, называя клички собак. Историю каждого «постояльца» и давность «прописки» в приюте Наталья с ходу безошибочно вспоминает. Она гладит сквозь прутья решеток встревоженные морды, а потом показывает таблички на каждой из клеток: «Вот этот красавец у нас с марта, но, как видите, найти семью ему не удалось».





Наталья рассказывает, что создание приюта в 2011 году поддержал бывший председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Косинец, ныне советник президента. Приют разместили на территории дочернего коммунального автотранспортного унитарного предприятия «Спецавтобаза г. Витебска». Он находится на его балансе.

В первые годы было много надежд. Наталья Михайловна верила, что шаг за шагом в родном городе удастся создать учреждение высокого уровня, которое способно системно помогать животным, а в перспективе — добиться того же, что и наши соседи-латыши: они смогли провести программу стерилизации и забыть о том, что животные могут быть бездомными.

— Только в редких деревнях может гулять кошка или собака «сама по себе». Да что там равняться с Европой! Как-то смотрела по каналу Animal Planet передачу про Африку. Честно скажу, моя мечта, чтобы в Витебске был трейлер, как в ЮАР. Огромная машина с мобильной операционной заезжает в самые нищие трущобы, где рабочие стерилизуют и прививают животных. И никто из местных не возмущается, дескать, давайте сначала займемся проблемами людей, а уж потом возьмемся за зверей. Хотя африканцам объективно еды-воды не хватает. Но они понимают, чем чревато бесконтрольное размножение животных, а вот мы почему-то нет.





Приют на глазах Натальи строился и расширялся. Женщина говорит, что коммуникация с администрацией всегда была хорошей. Власти города понимали важность его функционирования.

— И сейчас мы находим понимание по многим вопросам, но… Денег, которые выделяют, не хватает. Специалистам я могу предложить около 200 рублей в месяц. Они приходят, понимают, что сложно, что платят мало, а кормить же детей чем-то надо — и уходят. Мне не верится в то, что когда-то в штате было 13 человек. Даже мойщик посуды. А теперь складывается впечатление, что наша работа не нужна городу Витебску.

В мае Наталья почувствовала себя плохо на работе. Ее увезли в больницу с высоким давлением. Несколько дней она приходила в себя, а потом приняла тяжелое решение — оставить своих подопечных.





— Находясь на этой должности, я чувствовала себя лодочником из сказки, который перевозит людей с одного берега на другой. А почему? Да потому что кто-то должен делать эту работу. И ладно, если бы не было социального запроса на нашу деятельность, но он огромный: люди звонят и днем, и ночью, просят забрать питомцев или оказать ветеринарную помощь. Часто обращается милиция. Например, одинокая женщина умерла, в квартире у нее коты и кошки, что делать с ними? Везут к нам. Посадили человека в тюрьму. Его собаку куда девать? Везут к нам. Недавно женщина выбросила бульдога из окна. К ней пришли в квартиру. Два пса в квартире мертвые лежат, разлагаются. Конечно, ей никто не стал отдавать спасенную собаку, привезли сюда.

В штате, по словам Натальи Михайловны, состоят в основном женщины. Они кормят животных, делают прививки, операции, выводят на прогулку и убирают вольеры.

— Чтобы обеспечивать нормальное функционирование приюта, на смене нужны усилия хотя бы десяти человек, но этого уже давно нет. Вот сегодня на смену вышло трое, потом же на дежурство выйдет всего один. Персонал меняется так часто, что я не успеваю запоминать имена.









Трудовая жизнь в приюте непредсказуемая, сотрудники никогда не знают, когда приедет отлов и сколько "клиентов" привезет: санитарная бригада не находится в подчинении приюта. Каждого из пойманных нужно принять, привить, сделать стерилизацию, поставить капельницы и выхаживать после.

Самое неприятное, о чем Наталья Михайловна говорит с яростью, — это подбрасывание кошек и собак. Порой женщина находила котов, оставленных в лютый холод в переносках под дверями. Иногда люди привязывают собак к забору, а как-то раз мужчина бросил коробку со щенками на парковке рядом с вольерами, заскочил в машину и умчался на всей скорости.

— Еще есть звонки от населения, — со вздохом добавляет Наталья Михайловна. — Все почему-то свято верят, что мы супермены и нас на всё хватит. Но мы не принимаем питомцев от хозяев, животных сюда привозит именно отлов! Но, тем не менее, звонок поздно вечером: «Алло! Это приют? У нас в магазине женщина ставила сумку в камеру хранения и нашла там щенков. Приезжайте и заберите». А вот еще пример: «Приезжайте, здесь мужчина собаку на машине переехал. Специально. Она умирает». Честно скажу, если бы я такое увидела, то я бы этого мужчину… Не знаю, что бы сделала. Как поступили наши граждане?! Разбежались.





— Или еще пример. Звонят из МЧС: «Наталья, здесь собака перегородила доступ в подъезд. Приезжайте». Как я должна на собаку пойти незнакомую? Голыми руками что ли? — не скрывает раздражения Наталья и приглашает нас пройти по коридорам приюта. Показывает приемный покой, где животные сидят в карантине после отлова, кухню и огромную холодильную камеру, где держит запас продуктов.

— Кормим кашей с мясом. На сухой корм перевести не можем — дорого. А вот с крупами полегче. Нас поддерживают школы. Дети и учителя такие акции делают — мешки разных круп получаем. У школьников разгар каникул — сейчас это серьезно ощущаем, потому что крупы стало меньше. Но я всегда храню запас замороженного мяса, чтобы не оказаться в ситуации, когда звери умирают от голода. Вообще еду, медикаменты, инвентарь, деньги на воду и свет мы достаем сами, спасибо спонсорам и неравнодушным людям, которые жертвуют приюту. На все это бюджетные деньги не тратим, они нужны только на зарплаты, — вздыхает Наталья.

Наталья отмечает, что поток людей, желающих взять бездомного друга, уменьшается, а как количество безнадзорных, наоборот, возрастает. Тем не менее перед ней никогда не стоял вопрос: усыплять или нет? Зоозащитница уверена, что гуманное отношение к животным делает человека человеком.

— Проблема бездомных животных — результат нашей безответственности. Они не виноваты в том, что их бросили. Кроме того, есть такая вещь, как экологическое равновесие. Все мы: и люди, и кошки, и собаки — живем на одной планете. Безнадзорные питомцы без стерилизации размножаются бесконтрольно — и равновесие нарушается.





Наталья считает, что ситуацию можно исправить, если подойти к проблеме с умом.

— Причем решить ее можно по-человечески, не изобретая велосипед и не становясь варварами. Без убийств. Когда к нам приезжала представительница фонда помощи бездомным животным Брижит Бардо, мы обсудили мировую практику. Не говоря про этическую сторону вопроса (понимаю, что не все люди способны в таких категориях мыслить), а с точки зрения прагматизма: для государственного бюджета намного выгодней потратиться на стерилизацию и чипирование, тем самым сократив за 10 лет популяцию, чем тратить деньги на нескончаемый отлов и убийства.

Наталью волнует безграмотность населения в отношении животных. Она встречалась с представителями Министерства образования с предложением ввести факультативные занятия об обращении с ними.

— Вот приезжает как-то молоденькая девушка, вроде бы с добрыми намерениями, перед этим позвонила, сказала, что еду для нас возьмет. Приезжает и говорит: «Ой, а можно песиков покормить?» Прежде чем я успеваю ответить, девушка берет целую курицу и кидает собакам. Что тут началось! Одному прокусили лапу, второго зашивали, третий — подавился. Или вот еще пример: взяли в семью кошку. Возвращают через пару дней. Что такое? Говорят, что больная, гадит, живот у нее болит. Спрашиваю: «Чем кормили?» Отвечают: «Селедкой и молоком». Ну как до такого можно додуматься? Сами бы попробовали есть такие продукты. Посмотрела бы я, что бы с их желудком случилось.





Спрашиваем у Натальи Михайловны о волонтерах: насколько часто люди откликаются на призыв помочь усатым-хвостатым.

— Конечно, приют благодарен всем, кто помогает с поиском хозяев, тем, кто выручает с необходимыми вещами, пожертвованиями, крупой и кормом. Но все равно, я считаю, волонтер не может заменить профессионального работника, который чистит клетки и делает прививки. Часто дети просятся, но у меня все строго: только с разрешения родителей и их подписью в журнале о технике безопасности. Обычно после такого много желающих отпадает. Я администратора в группе во «ВКонтакте » на добровольных началах найти не смогла. Сама веду, хотя тут бы помощь молодых очень пригодилась.

Несмотря на трудности, Наталье Михайловне есть что вспомнить из хорошего.





— Смотреть на благодарные спасенные глаза — вот это то, что я действительно люблю в этой работе. Их было много за эти годы, особенно запомнилась одна собачка. Подобрала на помойке. Шерсть ее была настолько сбившаяся, что понять, где хвост, где морда, было просто невозможно. На улице стояло лето, такая жара, что еще чуть-чуть — и она загнулась бы. Ее постригли и средних размеров пес превратился в совсем маленькую собачонку. Она нашла дом довольно быстро, — рассказывает Наталья Михайловна, собирая последние вещи в своем бывшем кабинета. — Ее хозяйка как-то привезла нам продукты. Дай, думаю, хоть посмотрю на спасенную кудлатку. Подхожу к джипу, а там сидит эта малявка в джинсовом комбинезоне со стразами. Нос только сунула, а она — цап меня из машины. Я ей: «Ах ты, морда неблагодарная!» Она посмотрела так: «Иди прочь, женщина, из моего страшного прошлого. Не хочу вспоминать».

— Было много чего хорошего. Когда прикрыт тыл, можно работать, развиваться и выводить страну на какой-то новый уровень. Но годы идут, а становится только хуже и хуже. Я не молодею, а мне нужно ребенка на ноги ставить. Поэтому решила, что вернусь в свою прежнюю профессию, поищу вакансию провизора. Помогать кошкам и собакам всё равно буду, потому что не могу без этого, как и Пол Маккартни (Смеется). Но теперь я попробую делать это, активней развивая свою организацию «Друзья животных».





Редакция связалась с директором автотранспортного унитарного предприятия «Спецавтобаза г. Витебска» Юрием Владимировичем Галушко, чтобы узнать подробней о поиске нового начальника приюта.

— Мы нашли нового человека, это женщина, она давно в теме защиты животных и имеет опыт работы в хозяйственной сфере. Она знает, как работает приют. Пять лет волонтерила. Она уволится со старой работы и придет к нам. Думаю, что к 1 августа уже выйдет на работу.

— К нам поступила информация, что прежняя начальница ушла из-за проблем с финансированием. Сколько средств выделяют на содержание приюта и есть ли проблемы с бюджетированием?

— У меня таких проблем нет. Информацию о бюджете на год можно получить в исполкоме.