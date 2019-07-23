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На гранитных карьерах будут снимать кадры кинофильма «Хозяйка горы»
24.07.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Приглашаются желающие сняться в массовке. Возраст – от 14 до 55 лет.
На карьерах в Микашевичах
Организаторы
Дополнительная информация будет позже, если кому-то интересно сняться в кино, попробовать себя в роли актера, сфоткаться с российскими актёрами, оставайтесь в группе, приглашайте друзей, делайте репост!»
На РУПП «Гранит» сообщили, что переговоры о киносъёмках велись, но пока конкретные даты не определены.
Микашевичский карьер выбран режиссёром Екатериной Двигубской, видимо, как место, подходящее для экранизации сказа Павла Бажова, где события происходят на медных рудниках.
Хозяйка горы - хранительница драгоценных пород и камней, она воплощает красоту природы, вдохновляющую человека на творческие искания.
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Приглашаются желающие сняться в массовке. Возраст – от 14 до 55 лет. На карьерах в Микашевичах Организаторы в группе ВК сообщают: «7 и 8 сентября будем снимать в...
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