Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 23.07.2019 до 6-00 24.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. 1 человек погиб. Огнем повреждено 1 строение.

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23.07.2019 г., 13-39. В г. Бресте на ул. Маяковского произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем КПУП. Огнем один пластиковый контейнер уничтожен, один поврежден. Причина пожара устанавливается.

23.07.2019 г., 19-01. В г. Пружаны на ул. Лучистой произошел пожар в отдельно стоящих скирдах соломы в рулонах, принадлежащих ОАО. Общая загрузка 25 тонн. Огнем уничтожены две скирды соломы (25 тонн). Причина пожара устанавливается.

23.07.2019 г., 19-54. У д. Семенча-2 Пружанского района произошел пожар комбайна зерноуборочного самоходного, 1997 г.в., принадлежащего ОАО. Огнем повреждены моторный отсек, левая задняя покрышка колеса, лакокрасочное покрытие комбайна. Причина пожара устанавливается.

24.07.2019 г., 04-12. В д. Гусак Малоритского района на ул. К. Фомича произошел пожар в деревянной хозяйственной постройке, принадлежащей пенсионерке 1942 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены внутренняя отделка дома, имущество. В огне погиб сын хозяйки дома, 1969 г.р. Причина пожара устанавливается.