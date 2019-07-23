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В Турции изъяли более 270 млн фальшивых долларов

24.07.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турецкие правоохранители провели спецоперацию в одном из районов в европейской части Стамбула, в результате которой изъяли крупную партию фальшивых американских долларов на общую сумму 271 млн 150 тысяч. Об этом накануне сообщило агентство DHA.


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"В ходе спецоперации выяснилось, что в помещении типографии, где проводили обыск, за электронной панелью, есть потайная дверь. За ними и были обнаружены фальшивые деньги номиналом 271 млн 150 тысяч долларов США", – сообщили в управлении отдела финансовых преступлений и борьбы с контрабандой района Эсеньюрт, где и проводился обыск.

В результате проведенной спецоперации было арестовано пять человек.

Как отметили правоохранители, изъятые деньги стали рекордной суммой, которую обнаруживали у фальшивомонетчиков.
 
 
 
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Турецкие правоохранители провели спецоперацию в одном из районов в европейской части Стамбула, в результате которой изъяли крупную партию фальшивых американских...
 
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