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В Турции изъяли более 270 млн фальшивых долларов
Источник материала: Партизан
Турецкие правоохранители провели спецоперацию в одном из районов в европейской части Стамбула, в результате которой изъяли крупную партию фальшивых американских долларов на общую сумму 271 млн 150 тысяч. Об этом накануне сообщило агентство DHA.
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"В ходе спецоперации выяснилось, что в помещении типографии, где проводили обыск, за электронной панелью, есть потайная дверь. За ними и были обнаружены фальшивые деньги номиналом 271 млн 150 тысяч долларов США", – сообщили в управлении отдела финансовых преступлений и борьбы с контрабандой района Эсеньюрт, где и проводился обыск.
В результате проведенной спецоперации было арестовано пять человек.
Как отметили правоохранители, изъятые деньги стали рекордной суммой, которую обнаруживали у фальшивомонетчиков.
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Турецкие правоохранители провели спецоперацию в одном из районов в европейской части Стамбула, в результате которой изъяли крупную партию фальшивых американских...
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