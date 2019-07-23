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В стране вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. На сколько их повысят
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 1 августа повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 230,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля).
С 1 августа также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Напомним, трудовые пенсии также повысят с 1 августа. Рост составит в среднем 6,6%. Средний размер трудовых пенсий, по оценке Минтруда, в результате повышения вырастет до 438 рублей, а средний размер пенсии по возрасту — 446,1 рубля.
С 1 августа также вырастут единовременные пособия при рождении детей.
Напомним, в Беларуси на начало июня проживало 2 миллиона 540,6 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по стране в мае составляла 405,1 рубля. Эта сумма в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров. Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.
В мае этого года в целом по стране этот показатель составил 37,8%. При этом во многих регионах уже преодолели отметку в 40%. Среди них — Брестская (42%), Витебская (44%), Гомельская (42,1%), Гродненская (42,9%), Могилевская (45,3%). В Минской области этот показатель составляет 36,4%, а в Минске — и вовсе 29,3%. Получается, что чем беднее регион, то есть чем ниже там средняя зарплата, тем выше показатель по средней пенсии. При этом в столице, где выше всего заработки (Минск опережает только Солигорский район), ниже всего соотношение средней пенсии к средней зарплате. А в самом бедном регионе — Могилевской области — лучше всего выглядит ситуация по соотношению средней пенсии к средней зарплате.
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В Беларуси с 1 августа повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца этот...
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