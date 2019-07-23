Белорусская водка оказалась крепче российской









RT . Были изучены десять образцов водки производства Беларуси, Армении и Финляндии, и столько же образцов водки российского производства разных брендов, пишeт





Как показали результаты эксперимента, средняя крепость российской водки 39,9% об., тогда как импортной — 40,04% об. Эти показатели соответствуют нормативам, согласно которым крепость этого спиртного напитка может варьироваться в пределах 37,5 - 56% об.





Также специалисты исследовали водку на содержание сивушных масел — побочного продукта спиртового брожения, который придает неприятный запах и вкус. Оказалось, что напиток импортного производства вновь обогнал своего российского собрата: 0,4 — 6,0 мг на кубический дециметр против 0,2 — 0,4 мг соответственно.







