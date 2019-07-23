Минск попал в двадцатку европейских городов без туристов по версии CNN









reform.by В списке между Тбилиси и Ереваном оказался и Минск . CNN отмечает что Минск, почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны, подвергся значительной реконструкции во времена СССР, пишет





«Сегодня здания города позволяют взглянуть на удивительную ушедшую эру брутализма», – пишет издание. Туристам советуют оценить простор площади Независимости и посетить Музей Великой отечественной войны.





Барную жизнь Минска назвали «легендарной», где всегда можно выбрать пиво по душе, если вдруг не устроит вкус местного бальзама.









Среди других городов в списке – Оранж во Франции, Норидж в Англии, Орхус в Дании, Антверпен в Бельгии, Гаага в Нидерландах, Сараево в Боснии, Приштина в Косово, Мальмё в Швеции, Абердин в Шотландии, Берн в Швейцарии, Вроцлав в Польше, Тбилиси в Грузии, Ереван в Армении, Клуж-Напока в Румынии, Дебрецен в Венгрии, Анкара в Турции, Пловдив в Болгарии, Тронхейм в Норвегии, Турин в Италии.



