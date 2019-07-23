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Минск попал в двадцатку европейских городов без туристов по версии CNN

24.07.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал CNN составил список из 20 европейских городов, где «не приходится продираться через толпы туристов с селфи-палками».



В списке между Тбилиси и Ереваном оказался и Минск. CNN отмечает что Минск, почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны, подвергся значительной реконструкции во времена СССР, пишет reform.by

«Сегодня здания города позволяют взглянуть на удивительную ушедшую эру брутализма», – пишет издание. Туристам советуют оценить простор площади Независимости и посетить Музей Великой отечественной войны.

Барную жизнь Минска назвали «легендарной», где всегда можно выбрать пиво по душе, если вдруг не устроит вкус местного бальзама.


Среди других городов в списке – Оранж во Франции, Норидж в Англии, Орхус в Дании, Антверпен в Бельгии, Гаага в Нидерландах, Сараево в Боснии, Приштина в Косово, Мальмё в Швеции, Абердин в Шотландии, Берн в Швейцарии, Вроцлав в Польше, Тбилиси в Грузии, Ереван в Армении, Клуж-Напока в Румынии, Дебрецен в Венгрии, Анкара в Турции, Пловдив в Болгарии, Тронхейм в Норвегии, Турин в Италии.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеканал CNN составил список из 20 европейских городов, где «не приходится продираться через толпы туристов с селфи-палками».
 
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