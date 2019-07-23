Ярошук: Власти рассчитывают на кривой кобыле геополитики объехать и МОТ

- Лукашенко подписал новый Трудовой кодекс. Что собой представляет измененный закон?





- Комментировать весь закон нет смысла. Хотя в нем появились нововведения, где речь идёт о дистанционном труде, о возможности предоставления отцам отпуска (отметим, без содержания) до двух недель при рождении ребёнка, и некоторые другие. Их актуальность давно назрела и просилась быть отражённой в главном документе, регулирующем сферу трудовых отношений страны – в Трудовом кодексе.





- Что изменилось для рабочего человека?





- Новая редакция Трудового кодекса вобрала в себя положения декрета №29 о переводе работников на срочные трудовые контракты и декрета №5 о чрезмерных наказаниях работников и о расширении оснований для их увольнения. Теперь для рабочего человека альтернативы нет, он не может сослаться на старую редакцию ТК, где был прямой запрет на заключение срочных трудовых договоров с работниками, у которых имелся постоянный характер работы – с токарями, слесарями, уборщицами и т.д.





Правовое положение работников ухудшилось окончательно и бесповоротно: договорные трудовые отношения, основанные на волеизъявлении сторон, трансформировались в законодательный инструмент принуждения. Законодательно закреплена невозможность увольнения работников по собственному желанию, что является элементом принудительного труда. Подписание закона означает, что Беларусь стала, вероятно, единственной в мире страной временной занятости, где срочные трудовые контракты из повсеместного в международной практике исключения превратились в правило.









Александр Ярошук





- Нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника. Как в Беларуси достигается согласие рабочего, мы знаем. Соцсети задаются вопросом: наниматели могут передавать работников просто так или на торгах?





- С законодательным закреплением практик аутстаффинга – передачи работника на полгода от одного нанимателя другому - положен конец ещё одному мифу – о недопустимости заёмного труда в Беларуси. Он оказался очень даже допустим, и, учитывая, что у нас основной работодатель – государство, которое отличается особо свирепым характером эксплуатации и бесправия в отношении работников, можно представить, какие последствия он может повлечь. Боюсь, что мы переплюнем здесь даже олигархическую Россию, которую так любит критиковать белорусская пропаганда за бесчеловечность в отношении работников. У нас есть все основания пойти дальше восточных соседей, поскольку бесправие находящихся на срочных трудовых контрактах наших рабочих является абсолютным.





- Говорят, профсоюзам удалось «отбить» ряд одиозных положений, заложенных в проекте, например, наниматель обязан предупреждать работника об изменении существенных условий работы за 30 дней, а не за неделю, как предполагалось. Какие одиозные положения еще не вошли в новый закон?





- Пикантность заключается в том, что новая редакция ТК лишь подтвердила старую редакцию о месячном сроке уведомления работников об изменении существенных условий труда. Но почему-то пресс- служба президента выпятила это как достижение. Другое дело, что планировалось ограничить срок предупреждения работника 7 днями, как это записано в декрете №5, что ни в какие ворота не лезло. Но и месячным сроком не стоит особо гордиться – в олигархической России работника необходимо предупреждать об изменении существенных условий труда за 2 месяца. А все остальные «достижения» типа записи о заключении на более продолжительный срок срочных контрактов не вижу необходимости комментировать. Попытки улучшить систему срочных трудовых контрактов мне напоминают попытки улучшить гильотину. Систему эту улучшить невозможно, её можно только, как гильотину, запретить.





- 26 июня Палата представителей приняла законопроект во втором чтении. А за несколько дней до того закончилась июньская Международная конференция труда в Женеве. Совпадение?





- Правовой нигилизм белорусских властей известен всем. Поэтому ничего удивительного нет в том, что не прошло и двух недель, как на МКТ Беларусь отчитывалась о выполнении Конвенции №29 МОТ «О недопущении принудительного труда» (кстати, в третий раз за последние четыре года), как ПП НС был принят законопроект о внесении изменении в ТК. Вероятно, власти рассчитывают, что на кривой кобыле геополитики они объедут и МОТ.





Может, и объедут, но могут и сильно просчитаться, как просчитались 12 лет назад, когда потеряли торговые преференции ЕС. Подписанием президентом закона история с превращением Трудового кодекса страны в один из худших в мире не заканчивается, а только начинается. И мы совместно с международным сообществом постараемся не оставить без последствий очередной шаг властей к окончательному закабалению белорусских работников, установлению полного их бесправия



