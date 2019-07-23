В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже

Мужчина случайно оставил кошелек в коляске после вечерней прогулки с ребенком.
На место происшествия выехали оперативники с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз. Правоохранители осмотрели вещи в кармане коляски, но улик найти не удалось.
Однако на территории возле дома была найдена упаковка от семечек. По словам заявителя, на момент хищения она была в коляске рядом с кошельком.
На наличие следов злоумышленника упаковку исследовал эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ. Удалось обнаружить и изъять улики, сообщили в комитете. При их проверке установлено совпадение с жителем Жабинковского района, 1981 года рождения. Подозреваемого задержали. Часть похищенного изъята.