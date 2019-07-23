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В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже

24.07.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Мужчина случайно оставил кошелек в коляске после вечерней прогулки с ребенком. 

На место происшествия выехали оперативники с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз. Правоохранители осмотрели вещи в кармане коляски, но улик найти не удалось.

Однако на территории возле дома была найдена упаковка от семечек. По словам заявителя, на момент хищения она была в коляске рядом с кошельком. 

На наличие следов злоумышленника упаковку исследовал эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ. Удалось обнаружить и изъять улики, сообщили в комитете. При их проверке установлено совпадение с жителем Жабинковского района, 1981 года рождения. Подозреваемого задержали. Часть похищенного изъята. 

В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже
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Теги: Гомель
 
 
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В милицию обратился житель Бреста. Мужчина рассказал, что из детской коляски в подъезде пропал кошелек с деньгами.
 
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