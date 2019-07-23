В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина случайно оставил кошелек в коляске после вечерней прогулки с ребенком.

На место происшествия выехали оперативники с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз. Правоохранители осмотрели вещи в кармане коляски, но улик найти не удалось.

Однако на территории возле дома была найдена упаковка от семечек. По словам заявителя, на момент хищения она была в коляске рядом с кошельком.