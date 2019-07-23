Источник материала: Tut.by

Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили на сайте ведомства.

«В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Минского горисполкома, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“, Министерством информации 22 июля 2019 года были приняты решения об ограничении доступа к 14 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы», — говорится в сообщении.