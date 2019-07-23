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Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам
Источник материала: Tut.by
Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу,
«В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Минского горисполкома, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“, Министерством информации 22 июля 2019 года были приняты решения об ограничении доступа к 14 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы», — говорится в сообщении.
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Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу.
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