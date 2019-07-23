С 1 августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

Источник материала: Ежедневник





Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года Министерством труда и социальной защиты.

Так БПМ в среднем на душу населения повышается с установленного с 224,02 до 230,91 рублей. Новый БПМ трудоспособного населения будет равняться 257,05 рублям, пенсионеров - 176,75 рублям, студентов - 223,93 рубля, детей в возрасте до 3 лет - 147,18 рублей, детей от 3 до 6 лет - 203,38 рубля, детей от 6 до 18 лет - 250,19 рублей.

Увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельного веса в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 августа увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.