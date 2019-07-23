Эксперт оправдал «ущербный образ» российского авианесущего крейсера бедностью СССР

Источник материала: Tut.by

В СМИ появляется множество публикаций, создающих «ущербный образ» единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», что, вероятно, связано со стоимостью таких кораблей. Об этом, как сообщает Lenta.ru, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.



Фото: wikimedia.org

Рассматривая причины создания «Адмирал Кузнецов», автор пишет, что Советский Союз рассматривал возможность ведения боевых действий одновременно на западе (против НАТО) и на востоке (против Китая).

«Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники», — считает Болтенков.