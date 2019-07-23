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Эксперт оправдал «ущербный образ» российского авианесущего крейсера бедностью СССР

24.07.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В СМИ появляется множество публикаций, создающих «ущербный образ» единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», что, вероятно, связано со стоимостью таких кораблей. Об этом, как сообщает Lenta.ru, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.


Фото: wikimedia.org

Рассматривая причины создания «Адмирал Кузнецов», автор пишет, что Советский Союз рассматривал возможность ведения боевых действий одновременно на западе (против НАТО) и на востоке (против Китая).

«Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники», — считает Болтенков.

В июле глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящийся на ремонте, возглавил составленный американским журналом The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

 
 
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В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный американским журналом The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на...
 
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