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Эксперт оправдал «ущербный образ» российского авианесущего крейсера бедностью СССР
Источник материала: Tut.by
В СМИ появляется множество публикаций,
Рассматривая причины создания «Адмирал Кузнецов», автор пишет, что Советский Союз рассматривал возможность ведения боевых действий одновременно на западе (против НАТО) и на востоке (против Китая).
«Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники», — считает Болтенков.
В июле глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов
В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящийся на ремонте,
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