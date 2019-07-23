ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты

24.07.2019 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты
Дмитрий Иванов. © / АиФ-Россия

25 июля состоится заседание суда, где будет рассматриваться иск о законности использования Александром Масляковым товарных знаков КВН и присвоении исключительных авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. В чём причины спора? 

В 1961 году вчерашние студенты Альберт Аксельрод, Михаил Яковлев и Сергей Муратов придумали телевизионную игру «Клуб весёлых и находчивых» (КВН), в названии которой удачно обыграли самую популярную модель телевизора — КВН-49. Но им и в голову не могло прийти, какая непростая судьба ждёт их детище.

Как всё начиналось?

Соавторы придумали сценарий увлекательной интеллектуальной телеигры, ключевым элементом которой стала импровизация. «КВН» был рассчитан на молодёжь, студентов и интеллектуалов. На роль ведущего-комментатора пробовались многие знаменитости: Олег Даль, Александр Белявский, Наталья Фатеева, Наталья Защипина. Но наилучшим оказался один из соавторов — Альберт Аксельрод. Он задал полюбившийся зрителям непринуждённый стиль и динамику взаимодействия на сцене игроков, а также впервые сделал ведущего частью сценического действия.

Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты Сколько белорусов играют в КВН?

До 1963 года сценарии писали те самые трое соавторов — Аксельрод, Яковлев и Муратов. А потом всё разладилось: Аксельрода настоятельно попросили уйти из кадра, и обиженные товарищи ушли вслед за ним. Позже они попытались зарегистрировать авторские права на созданный ими «объект интеллектуальной собственности» (как это формулируется в законодательстве сегодня). Однако в СССР было не принято регистрировать права на формат телепередач, да и самого понятия «ТВ-формат» до громкого скандала с телешоу «За стеклом» в начале 1990-х не существовало.

Однако в 1965 году в издательстве «Советская Россия» вышла книга «Клуб весёлых и находчивых», которую написали авторы КВН. Они собрали там телесценарии за 1961-1963 гг. и описали саму придуманную ими концепцию игры, плюс её основные элементы.

«Когда 4 года назад мы предложили Центральному телевидению игру КВН, никто, конечно, не ожидал, что в этой игре окажется так много участников, — пишут авторы. — Никто тогда не предполагал, что Клуб весёлых и находчивых выйдет за рамки голубого экрана телевизора и шагнёт на заводы, в совхозы и воинские части. По системе КВН соревнуются сегодня между собой институты и Дома культуры, сёла и даже целые города. Заразительность этой игры объясняется тем, что КВН имеет прямое отношение к очень злободневной проблеме: что делать, когда делать нечего?

Речь идёт о проблеме свободного времени».

Перезагрузка программы

Программа на телевидении оставалась и была суперпопулярной. В 1964 году на роль ведущего пригласили студента-транспортника Александра Маслякова. Он вёл КВН до 1972 года. Затем программу закрыли — у партийных идеологов она была костью в горле: неизвестно, чего ещё могли наговорить эти студенты. 

Уже во время перестройки, в 1985 году, Александр Меньшиков из молодёжной редакции Центрального телевидения решил возродить КВН. Именно он внёс самый большой вклад в то, что программа вновь появилась и стала популярной. Сам Масляков упомянул об этом в СМИ только однажды — в 2017 году, когда Меньшиков скончался. 

Правда, это был уже не тот КВН, что изначально, потому что импровизации в нём почти не осталось.

Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты Вечно живые. 5 программ, которые вернулись на ТВ после долгого перерыва

Прошло какое-то время, и Масляков решил зарегистрировать исключительные авторские права на КВН единолично на себя, не заручаясь согласием авторов. К тому моменту из троих в живых оставался только тележурналист и телекритик Сергей Муратов. 

В Роспатент и РАО Масляков заявил, что является автором КВН. И в январе 1998 года каким-то чудодейственным образом получил соответствующее свидетельство. Всё — руки развязаны, и дальше он последовательно (с 1997 по 2010 гг.) регистрировал на свою компанию ООО «ТТО АМИК» 5 товарных знаков, связанных с КВН. 

Кстати, любопытная деталь. В СМИ часто пишут, что Масляков производит КВН с 1990-го. Немудрено, ведь он сам всё время об этом говорит. Однако на самом деле до 1997 года он был лишь ведущим программы, а производить её весёлый и находчивый юморист начал с 1997 года — после того, как зарегистрировал ТТО «АМИК», свою первую компанию. 

Итак, после регистрации товарных знаков КВН во всех мыслимых комбинациях недавний ведущий стал единовластным владельцем бренда. И мог начинать стричь купоны. Что семья Масляковых и делает уже не один десяток лет. Сегодня даже внучка Маслякова производит КВН для детишек! 

Кто правообладатель?

Был у Маслякова бизнес-партнёр Дмитрий Иванов. Долго — 21 год, с 1996 по 2017 гг. Занимался он развитием и продвижением проекта. Вот он-то и есть владелец исключительных прав на интеллектуальную собственность КВН. 

Иванов организовывал шоу в Москве, регионах и за рубежом, занимался рекламой, работал на продвижение проекта, его имидж. Придумал, спродюсировал и успешно реализовал масштабные проекты, которые ещё более повысили узнаваемость бренда КВН. Среди них «КВН на радио «Юмор ФМ», ставший базовым форматом радиостанции. Или «55 лет КВН в Кремле»: фанаты, кому удалось попасть на это шоу, вспоминают его до сих пор. Идея столь масштабного события тоже принадлежит Дмитрию Иванову, он же и продюсировал его.

Так вот, после смерти Яковлева (1989 год) и Аксельрода (1991 год) исключительные права на результаты интеллектуальной собственности, по действующему законодательству (статья 1228 Гражданского кодекса РФ), принадлежали Муратову — как автору сценариев и книги о телеигре «Клуб весёлых и находчивых». В 2015-м скончался и он. Его наследство в виде исключительных прав на сценарии программы и книгу «Клуб весёлых и находчивых», открывшееся после смерти, по завещанию и свидетельствам о праве на наследство было принято вдовой Сергея Муратова — Мариной Топаз. 

Затем она решила передать все права Дмитрию Иванову и его компании «Группа 7» — сделано это было законно, согласно ГК РФ. 

В ответ Александр Масляков младший — сын, ставший к тому моменту гендиректором ООО «ТТО «АМИК», — в одностороннем порядке разорвал все договоры с Ивановым и его компаниями «Группа 7» и «Орион». И после этого на Иванова как-то чудодейственно посыпались проблемы: налоговая проверка, проверка московского УФАС.

Налоговая (отделение № 15 по Москве) проверяет маленькие компании Иванова более 1,5 лет (!), не завершив это до сего дня и произведя выемку всех документов и оргтехники без соблюдения должных процедур. В результате микрокомпании Иванова вынуждены были прекратить существование как хозяйствующие субъекты. Но этого мало — он получил от налоговиков акты о взыскании якобы недоплаченных за Маслякова налогов в размере почти 77 млн руб.

А что же ФАС? По официальной версии, УФАС по Москве усмотрело в действиях правообладателя Иванова признаки недобросовестной конкуренции, выраженной в присвоении и использовании исключительных прав на товарный знак, и наложила на него соответствующий штраф. Это при том, что разбирательство о принадлежности авторских прав на КВН между Ивановым и Масляковым ещё идёт в суде. Зачем ведомство так спешно превысило свои полномочия и поторопилось сделать правообладателя бесправным фейком, оказав тем самым недопустимое давление на него?

Более того, это решение создало опасный прецедент, который не даёт возможности авторам произведений (киносценариев, телепередач и пр.) чувствовать себя защищёнными. И это при том, что они и так были не слишком-то защищены, кроме разве что композиторов. 

Видимо, теперь наследники и правообладатель должны извиниться за то, что у КВН существуют исторические авторы и создатели. 

Как поступит суд?

В августе суд по интеллектуальным правам проведёт очередное заседание по рассмотрению иска Дмитрия Иванова к структуре Александра Маслякова о незаконном использовании последним товарных знаков КВН и исключительного авторского права на то, что Масляковым никогда не создавалось.  

Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?

Было бы здорово, если бы он рассмотрел это дело по справедливости, руководствуясь правилом: «неприкосновенных» нет, и перед законом все равны«. Если бы не ограничился принятием решения в пользу медийного лица «по умолчанию», как, по всей вероятности, могли действовать сотрудники антимонопольного регулятора. 

Если же рассмотрение «дела КВН» в угоду известности одной из сторон пройдёт с нарушением закона, по несправедливому сценарию, то будет создан опасный для творческого сообщества и отрасли интеллектуальной собственности в целом прецедент, когда правообладатели и наследники могут оказаться жертвами загребущих рук «великого и ужасного» медийного лица. Это может подорвать базовые основы авторского права.

Комментарий

Перспективы иска авторов сценариев «КВН» начала 1960-х по оспариванию прав Александра Маслякова в отношении выпущенного им в 1996 году «Сценария КВН», а также «Стандартов правил КВН» 2006 года, оценил Алан Байрамкулов, партнёр компании PB Legal:

— Общепризнанно, что авторское право защищает форму, а не идею или содержание произведения. Механизмы защиты авторского права начинают работать тогда, когда происходит полное, буквальное заимствование произведения. Именно поэтому очень сложно доказать нарушение исключительного права, когда в отношении объекта авторских прав произошло частичное или выборочное заимствование. 

Вместе с тем отдельные части произведения могут защищаться в том случае, если они признаны самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, а также могут быть использованы в отрыве от произведения в целом. Таковыми частями могут являться название произведения или отдельные персонажи.

Один из ключевых вопросов в данном споре заключается в признании или непризнании названия игры КВН («Клуб весёлых и находчивых») самостоятельным объектом авторского права. На наш взгляд, на окончательное решение суда может существенно повлиять формулировки вопросов, поставленных перед экспертами.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Созданное поколением шестидесятников легендарное игровое шоу страны – «КВН» - оказалось сегодня в эпицентре судебных разбирательств. На чьей стороне правда и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джекпот любимой лотереи Клуни достиг рекордных 195 миллионов евро, белорусы участвуют в розыгрыше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы мужские классические распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика