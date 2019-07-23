Кому принадлежит КВН? Скандал в медиаиндустрии набирает обороты

Источник материала: Аргументы и факты

25 июля состоится заседание суда, где будет рассматриваться иск о законности использования Александром Масляковым товарных знаков КВН и присвоении исключительных авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. В чём причины спора?

В 1961 году вчерашние студенты Альберт Аксельрод, Михаил Яковлев и Сергей Муратов придумали телевизионную игру «Клуб весёлых и находчивых» (КВН), в названии которой удачно обыграли самую популярную модель телевизора — КВН-49. Но им и в голову не могло прийти, какая непростая судьба ждёт их детище.

Как всё начиналось?

Соавторы придумали сценарий увлекательной интеллектуальной телеигры, ключевым элементом которой стала импровизация. «КВН» был рассчитан на молодёжь, студентов и интеллектуалов. На роль ведущего-комментатора пробовались многие знаменитости: Олег Даль, Александр Белявский, Наталья Фатеева, Наталья Защипина. Но наилучшим оказался один из соавторов — Альберт Аксельрод. Он задал полюбившийся зрителям непринуждённый стиль и динамику взаимодействия на сцене игроков, а также впервые сделал ведущего частью сценического действия.

До 1963 года сценарии писали те самые трое соавторов — Аксельрод, Яковлев и Муратов. А потом всё разладилось: Аксельрода настоятельно попросили уйти из кадра, и обиженные товарищи ушли вслед за ним. Позже они попытались зарегистрировать авторские права на созданный ими «объект интеллектуальной собственности» (как это формулируется в законодательстве сегодня). Однако в СССР было не принято регистрировать права на формат телепередач, да и самого понятия «ТВ-формат» до громкого скандала с телешоу «За стеклом» в начале 1990-х не существовало.

Однако в 1965 году в издательстве «Советская Россия» вышла книга «Клуб весёлых и находчивых», которую написали авторы КВН. Они собрали там телесценарии за 1961-1963 гг. и описали саму придуманную ими концепцию игры, плюс её основные элементы.

«Когда 4 года назад мы предложили Центральному телевидению игру КВН, никто, конечно, не ожидал, что в этой игре окажется так много участников, — пишут авторы. — Никто тогда не предполагал, что Клуб весёлых и находчивых выйдет за рамки голубого экрана телевизора и шагнёт на заводы, в совхозы и воинские части. По системе КВН соревнуются сегодня между собой институты и Дома культуры, сёла и даже целые города. Заразительность этой игры объясняется тем, что КВН имеет прямое отношение к очень злободневной проблеме: что делать, когда делать нечего?

Речь идёт о проблеме свободного времени».

Перезагрузка программы

Программа на телевидении оставалась и была суперпопулярной. В 1964 году на роль ведущего пригласили студента-транспортника Александра Маслякова. Он вёл КВН до 1972 года. Затем программу закрыли — у партийных идеологов она была костью в горле: неизвестно, чего ещё могли наговорить эти студенты.

Уже во время перестройки, в 1985 году, Александр Меньшиков из молодёжной редакции Центрального телевидения решил возродить КВН. Именно он внёс самый большой вклад в то, что программа вновь появилась и стала популярной. Сам Масляков упомянул об этом в СМИ только однажды — в 2017 году, когда Меньшиков скончался.

Правда, это был уже не тот КВН, что изначально, потому что импровизации в нём почти не осталось.

Прошло какое-то время, и Масляков решил зарегистрировать исключительные авторские права на КВН единолично на себя, не заручаясь согласием авторов. К тому моменту из троих в живых оставался только тележурналист и телекритик Сергей Муратов.

В Роспатент и РАО Масляков заявил, что является автором КВН. И в январе 1998 года каким-то чудодейственным образом получил соответствующее свидетельство. Всё — руки развязаны, и дальше он последовательно (с 1997 по 2010 гг.) регистрировал на свою компанию ООО «ТТО АМИК» 5 товарных знаков, связанных с КВН.

Кстати, любопытная деталь. В СМИ часто пишут, что Масляков производит КВН с 1990-го. Немудрено, ведь он сам всё время об этом говорит. Однако на самом деле до 1997 года он был лишь ведущим программы, а производить её весёлый и находчивый юморист начал с 1997 года — после того, как зарегистрировал ТТО «АМИК», свою первую компанию.

Итак, после регистрации товарных знаков КВН во всех мыслимых комбинациях недавний ведущий стал единовластным владельцем бренда. И мог начинать стричь купоны. Что семья Масляковых и делает уже не один десяток лет. Сегодня даже внучка Маслякова производит КВН для детишек!

Кто правообладатель?

Был у Маслякова бизнес-партнёр Дмитрий Иванов. Долго — 21 год, с 1996 по 2017 гг. Занимался он развитием и продвижением проекта. Вот он-то и есть владелец исключительных прав на интеллектуальную собственность КВН.

Иванов организовывал шоу в Москве, регионах и за рубежом, занимался рекламой, работал на продвижение проекта, его имидж. Придумал, спродюсировал и успешно реализовал масштабные проекты, которые ещё более повысили узнаваемость бренда КВН. Среди них «КВН на радио «Юмор ФМ», ставший базовым форматом радиостанции. Или «55 лет КВН в Кремле»: фанаты, кому удалось попасть на это шоу, вспоминают его до сих пор. Идея столь масштабного события тоже принадлежит Дмитрию Иванову, он же и продюсировал его.

Так вот, после смерти Яковлева (1989 год) и Аксельрода (1991 год) исключительные права на результаты интеллектуальной собственности, по действующему законодательству (статья 1228 Гражданского кодекса РФ), принадлежали Муратову — как автору сценариев и книги о телеигре «Клуб весёлых и находчивых». В 2015-м скончался и он. Его наследство в виде исключительных прав на сценарии программы и книгу «Клуб весёлых и находчивых», открывшееся после смерти, по завещанию и свидетельствам о праве на наследство было принято вдовой Сергея Муратова — Мариной Топаз.

Затем она решила передать все права Дмитрию Иванову и его компании «Группа 7» — сделано это было законно, согласно ГК РФ.

В ответ Александр Масляков младший — сын, ставший к тому моменту гендиректором ООО «ТТО «АМИК», — в одностороннем порядке разорвал все договоры с Ивановым и его компаниями «Группа 7» и «Орион». И после этого на Иванова как-то чудодейственно посыпались проблемы: налоговая проверка, проверка московского УФАС.

Налоговая (отделение № 15 по Москве) проверяет маленькие компании Иванова более 1,5 лет (!), не завершив это до сего дня и произведя выемку всех документов и оргтехники без соблюдения должных процедур. В результате микрокомпании Иванова вынуждены были прекратить существование как хозяйствующие субъекты. Но этого мало — он получил от налоговиков акты о взыскании якобы недоплаченных за Маслякова налогов в размере почти 77 млн руб.

А что же ФАС? По официальной версии, УФАС по Москве усмотрело в действиях правообладателя Иванова признаки недобросовестной конкуренции, выраженной в присвоении и использовании исключительных прав на товарный знак, и наложила на него соответствующий штраф. Это при том, что разбирательство о принадлежности авторских прав на КВН между Ивановым и Масляковым ещё идёт в суде. Зачем ведомство так спешно превысило свои полномочия и поторопилось сделать правообладателя бесправным фейком, оказав тем самым недопустимое давление на него?

Более того, это решение создало опасный прецедент, который не даёт возможности авторам произведений (киносценариев, телепередач и пр.) чувствовать себя защищёнными. И это при том, что они и так были не слишком-то защищены, кроме разве что композиторов.

Видимо, теперь наследники и правообладатель должны извиниться за то, что у КВН существуют исторические авторы и создатели.

Как поступит суд?

В августе суд по интеллектуальным правам проведёт очередное заседание по рассмотрению иска Дмитрия Иванова к структуре Александра Маслякова о незаконном использовании последним товарных знаков КВН и исключительного авторского права на то, что Масляковым никогда не создавалось.

Было бы здорово, если бы он рассмотрел это дело по справедливости, руководствуясь правилом: «неприкосновенных» нет, и перед законом все равны«. Если бы не ограничился принятием решения в пользу медийного лица «по умолчанию», как, по всей вероятности, могли действовать сотрудники антимонопольного регулятора.

Если же рассмотрение «дела КВН» в угоду известности одной из сторон пройдёт с нарушением закона, по несправедливому сценарию, то будет создан опасный для творческого сообщества и отрасли интеллектуальной собственности в целом прецедент, когда правообладатели и наследники могут оказаться жертвами загребущих рук «великого и ужасного» медийного лица. Это может подорвать базовые основы авторского права.

Комментарий

Перспективы иска авторов сценариев «КВН» начала 1960-х по оспариванию прав Александра Маслякова в отношении выпущенного им в 1996 году «Сценария КВН», а также «Стандартов правил КВН» 2006 года, оценил Алан Байрамкулов, партнёр компании PB Legal:

— Общепризнанно, что авторское право защищает форму, а не идею или содержание произведения. Механизмы защиты авторского права начинают работать тогда, когда происходит полное, буквальное заимствование произведения. Именно поэтому очень сложно доказать нарушение исключительного права, когда в отношении объекта авторских прав произошло частичное или выборочное заимствование.

Вместе с тем отдельные части произведения могут защищаться в том случае, если они признаны самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, а также могут быть использованы в отрыве от произведения в целом. Таковыми частями могут являться название произведения или отдельные персонажи.

Один из ключевых вопросов в данном споре заключается в признании или непризнании названия игры КВН («Клуб весёлых и находчивых») самостоятельным объектом авторского права. На наш взгляд, на окончательное решение суда может существенно повлиять формулировки вопросов, поставленных перед экспертами.