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В Новополоцке сына обвиняют в убийстве матери

24.07.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Новополоцке сына обвиняют в убийстве матери
Следственный комитет РБ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции рассматривали версию о причастности к пропаже женщины её сына. Позже выяснилось, что женщина погибла, а смерть носит криминальный характер. 

Следствие установило: между сыном и матерью произошла ссора. В какой-то момент он схватился за молоток. 

Экспертиза показала: женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, которые состоят в причинной связи со смертью, сообщили в Следственном комитете. 

В отношении мужчины 23 января возбуждено уголовное дело. На следующий день, в ходе проверки показаний, он указал место в лесном массиве Ушачского района, где спрятал тело.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 139 (убийство совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси. Дело передано в прокуратуру для направления в суд. 

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32-летний местный житель сам обратился в милицию с заявлением о том, что его мать ушла из дома и не вернулась.
 
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