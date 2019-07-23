В Новополоцке сына обвиняют в убийстве матери

Источник материала: Аргументы и факты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции рассматривали версию о причастности к пропаже женщины её сына. Позже выяснилось, что женщина погибла, а смерть носит криминальный характер.

Следствие установило: между сыном и матерью произошла ссора. В какой-то момент он схватился за молоток.

Экспертиза показала: женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, которые состоят в причинной связи со смертью, сообщили в Следственном комитете.

В отношении мужчины 23 января возбуждено уголовное дело. На следующий день, в ходе проверки показаний, он указал место в лесном массиве Ушачского района, где спрятал тело.