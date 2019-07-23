РОЧС провел очередные мониторинги субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Тихонович Е.Н.);

— Лицензиат Ганцевичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Курилик В.А.);

— ПТЧУП «Торговый дом Венеция» (руководитель – Пищ М.Т.);

— объекты КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель – Голяк А.Ф.);

— Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;

— Лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на объекте ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи».

В ходе мониторинга КУКП ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и не проведены противопожарные инструктажи;

— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь №21 от 20.04.2018;

— отсутствует журнал учета неисправностей системы;

— отсутствует журнал учета вызовов;

— отсутствует инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики (далее – УПА);

— отсутствует инструкция о действиях персонала в случае получения сигналов от приёмно-контрольной аппаратуры;

— отсутствует перечень помещений, защищаемых УПА.

В ходе мониторинга лицензиата Ганцевичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не в полном объёме проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) (не проводятся работы по проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом – отсутствуют сведения о срабатывании АПС на ПЦН «Молния»);

— не своевременно вносятся записи в журнал по результатам проведения технического обслуживания.

В ходе мониторинга ПТЧУП «Торговый дом Венеция» на торговых объектах: магазин «Колосок» и магазин «Виктория» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и не проведены противопожарные инструктажи;

— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации);

— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь №21 от 20.04.2018;

— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов;

— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией в отдельных помещениях (отсутствуют защитные плафоны светильников, ответительная коробка не оборудована крышкой);

— отдельные помещения эксплуатируются не в соответствии с эксплуатационной документацией;

— допускается размещение имущества, препятствующего безопасной эвакуации в коридорах;

— первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии, в отдельных помещениях.

В ходе мониторинга объектов КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей, 11, общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а, гостиница «Журавушка» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 6) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения;

— отдельные помещения не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;

— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков наружных эвакуационных дверей и дверей, ведущих в лестничные клетке;

— план эвакуации не разработан в соответствии с действующим ТНПА;

— не обеспечена эксплуатацию электропроводки в соответствии с эксплуатационной документацией в отдельных помещениях общежитий;

— не обеспечено наличие стенда с информацией о пожарной безопасности;

— не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;

— не обеспечена эксплуатация электрооборудования (светильников) в соответствии с эксплуатационной документацией (не оборудованы защитными плафонами);

— отдельные помещения эксплуатируются в соответствии с эксплуатационной документацией;

— допускается размещение в коридорах гостиницы имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей.

В ходе мониторинга лицензиата УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» и лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объекте ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

— ОАО «Завод Модуль» (руководитель – Василевич М.В.);

— ИООО «Ветрия» (руководитель – Сабалис Э.Ю.);

— ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Николаева А.А.).

При проведении повторного мониторинга ГУПП «Ганцевичское ПМС» (руководитель – Шут А.В.) предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме, выявлено следующее нарушение:

— в здании общежития отдельные помещения на первом и втором этажах эксплуатируются не в соответствии с эксплуатационной документацией.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

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