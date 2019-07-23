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РОЧС провел очередные мониторинги субъектов хозяйствования

24.07.2019 09:53 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Тихонович Е.Н.);
— Лицензиат Ганцевичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») (руководитель – Курилик В.А.);
— ПТЧУП «Торговый дом Венеция» (руководитель – Пищ М.Т.);
— объекты КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель – Голяк А.Ф.);
— Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ»;
— Лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на объекте ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи».

В ходе мониторинга КУКП ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;
— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и не проведены противопожарные инструктажи;
— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь №21 от 20.04.2018;
— отсутствует журнал учета неисправностей системы;
— отсутствует журнал учета вызовов;
— отсутствует инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики (далее – УПА);
— отсутствует инструкция о действиях персонала в случае получения сигналов от приёмно-контрольной аппаратуры;
— отсутствует перечень помещений, защищаемых УПА.
В ходе мониторинга лицензиата Ганцевичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— не в полном объёме проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) (не проводятся работы по проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом – отсутствуют сведения о срабатывании АПС на ПЦН «Молния»);
— не своевременно вносятся записи в журнал по результатам проведения технического обслуживания.
В ходе мониторинга ПТЧУП «Торговый дом Венеция» на торговых объектах: магазин «Колосок» и магазин «Виктория» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;
— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и не проведены противопожарные инструктажи;
— не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации);
— план эвакуации разработан не в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь №21 от 20.04.2018;
— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов;
— электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией в отдельных помещениях (отсутствуют защитные плафоны светильников, ответительная коробка не оборудована крышкой);
— отдельные помещения эксплуатируются не в соответствии с эксплуатационной документацией;
— допускается размещение имущества, препятствующего безопасной эвакуации в коридорах;
— первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии, в отдельных помещениях.
В ходе мониторинга объектов КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (общежитие по адресу:  г. Ганцевичи, ул. Строителей, 11, общежитие по адресу:  г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а, гостиница «Журавушка» по адресу:  г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 6) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения;
— отдельные помещения не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;
— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков наружных эвакуационных дверей и дверей, ведущих в лестничные клетке;
— план эвакуации не разработан в соответствии с действующим ТНПА;
— не обеспечена эксплуатацию электропроводки в соответствии с эксплуатационной документацией в отдельных помещениях общежитий;
— не обеспечено наличие стенда с информацией о пожарной безопасности;
— не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения;
— не обеспечена эксплуатация электрооборудования (светильников) в соответствии с эксплуатационной документацией (не оборудованы защитными плафонами);
— отдельные помещения эксплуатируются в соответствии с эксплуатационной документацией;
— допускается размещение в коридорах гостиницы имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей.
В ходе мониторинга лицензиата УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» и лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объекте ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
— ОАО «Завод Модуль» (руководитель – Василевич М.В.);
— ИООО «Ветрия» (руководитель – Сабалис Э.Ю.);
— ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Николаева А.А.).
При проведении повторного мониторинга ГУПП «Ганцевичское ПМС» (руководитель – Шут А.В.) предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме, выявлено следующее нарушение:
— в здании общежития отдельные помещения на первом и втором этажах эксплуатируются не в соответствии с эксплуатационной документацией.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

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Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования. Мониторинги проведены на следующих объектах: — ЧТПУП «НастинДар» (магазин «Молочный»)...
 
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