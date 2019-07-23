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25 июля спасатели-пожарные отмечают День пожарной службы

24.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

25 июля спасатели-пожарные отмечают День пожарной службы25 июля спасатели-пожарные отмечают День пожарной службы. Именно в этот день 1853 года Минское губернское управление совместно с Минской городской думой учредили пожарную часть, в которой состоял 51 человек. А потому завтра у каждого из нас будет повод поблагодарить людей, работа которых – спасать жизни. А пока вспомним интересные факты из истории развития пожарной службы в нашем районе.

В 1883 году пожарная часть в городе Быхове насчитывала 4 рабочих, 3 лошади, 2 трубы и к ним 4 рукава, 1 ручную машину, 6 гидропультов, 4 бочки, 12 ведер, 2 лестницы, 9 багров, 10 топоров, 3 лома и 4 лопаты.

В том году в городе Быхове и его уезде произошло 40 пожаров.

В 1924 году был образован Быховский район. Тогда же создана пожарная команда в подчинении РОНКВД.

В 1944 году район освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Создана пожарная команда в количестве 11 человек. Подчинялась РОНКВД. Вооружение: 3 лошади, 7 багров, 1 ручной насос, 5 кирок, 5 топоров, 6 лопат.

В 1950 году на вооружение пожарной команды поступил автомобиль ПМЗ-2. Через четыре года создана городская профессиональная пожарная часть №18 г. Быхова, а затем военизированная пожарная часть по охране района. Уже через год в районе создано 5 отдельных постов (ОП ВПС), которые в 2002 году будут переименованы в пожарные аварийно-спасательные посты (ПАСП).

В 1998 году создан отряд военизированной пожарной службы №2 (ОВПС-2) Быховского района. Через год ВПС передана в состав МЧС Республики Беларусь. В 2000 году ОВПС-2 переименован в пожарный аварийно-спасательный отряд №2 (ПАСО-2), который в 2001 переименовали в Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Из истории развития пожарной службы района до нас дошло интересное фото. Е.С.Юревич (первый слева), начальник части с 1948 по 1984 годы со своим караулом возле ПМЗ-2 в начале 50-х годов прошлого столетия.

Сегодня, кроме пожарной аварийно-спасательной части в Быхове, ежеминутно готовы среагировать на любое чрезвычайное происшествие спасатели шести пожарных аварийно-спасательных постов в Дунайке, Глухах, Новом Быхове, Поляниновичах, Следюках и Чечевичах.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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25 июля спасатели-пожарные отмечают День пожарной службы. Именно в этот день 1853 года Минское губернское управление совместно с Минской городской
 
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