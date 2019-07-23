Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины

Источник материала: Маяк Преднепровья

Оперативно донести свежие новости до читателя сотрудникам редакции помогают отделения почтовой связи и, безусловно, почтальоны. Именно они в числе первых берут в руки районную газету «Маяк Прыдняпроўя». А также ежедневно преодолевают километры, чтобы дойти до каждого подписчика и вручить долгожданную прессу.













Чтобы сотрудничество было плодотворным, редакция «МП» провела конкурс среди отделений почтовой связи, почтальонов (по доставке почтовых отправлений и печатных средств массовой информации) и операторов связи Быховского районного узла почтовой связи на лучшее показатели по подписке на районную газету на 2-е полугодие 2019 года. Безусловно, каждый работник почтовой связи внес свою лепту в общее дело — увеличение подписного тиража. Но все же и здесь определились лидеры.

Среди отделений почтовой связи на первом месте ОПС «Обидовичи». Кстати, именно это отделение было на передовых позициях и по итогам подписки на первое полугодие 2019 года. Возглавляет его Олеся Ягубова. В ее подчинении работает всего один почтальон Елена Орловская. Но вместе они — большая сила.

В награду лучшему отделению связи вручили Благодарность за достижение наивысших показателей в распространении районной газеты и ценный подарок.

Каждый день 13 улиц в городе обходит почтальон ОПС «Быхов-2» Татьяна Морщенок, доставляя горожанам свежую корреспонденцию. Татьяна Валентиновна имеет за плечами десятилетний стаж работы почтальоном и сама является постоянной подписчицей «МП». Она уверена, что только благодаря своим постоянным подписчикам ей удается держать «марку». Тем более, выписывать районную газету людей уговаривать не нужно — ведь каждый знает, что всегда найдет в любимом издании оперативную информацию и интересные репортажи. А еще почтальон отмечает, что наиболее активно подписываются на районную газету работники Центра социального обслуживания населения, детского сада №5, некоторых других организаций. Татьяна Морщенок также среди награжденных почтальонов.

А вот молодому оператору связи ОПС «Быхов-3» Надежде Казаковой действительно крупно повезло. На первом рабочем месте ей улыбнулась удача — первая награда в ее руках. Оператором связи она работает совсем недавно, а уже есть успешный результат. Ежеминутно она принимает платежи, оформляет исходящую корреспонденцию, принимает подписку на периодические издания. В их небольшом, но дружном коллективе всего 4 работника. Надежда — самый молодой сотрудник. За опытом и подсказками в работе молодой специалист всегда может обратиться к начальнику отделения почтовой связи Марии Мельниковой. Да и мама у Надежды — Ольга Казакова — тоже почтовый работник, начальник Черноборского ОПС. Девушке весьма приятно быть в числе победителей конкурса, тем более среди опытных коллег. Ей также вручена Благодарность и ценный подарок.

Лика КОРАЛЕВА.