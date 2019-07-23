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Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины

24.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Оперативно донести свежие новости до читателя сотрудникам редакции помогают отделения почтовой связи и, безусловно, почтальоны. Именно они в числе первых берут в руки районную газету «Маяк Прыдняпроўя». А также ежедневно преодолевают километры, чтобы дойти до каждого подписчика и вручить долгожданную прессу.

Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины

Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины

Редакция «МП» подвела итоги конкурса среди почтальонов Быховщины

Чтобы сотрудничество было плодотворным, редакция «МП» провела конкурс среди отделений почтовой связи, почтальонов (по доставке почтовых отправлений и печатных средств массовой информации) и операторов связи Быховского районного узла почтовой связи на лучшее показатели по подписке на районную газету на 2-е полугодие 2019 года.  Безусловно, каждый работник почтовой связи внес свою лепту в общее дело — увеличение подписного тиража.  Но все же и здесь определились лидеры.

Среди отделений почтовой связи на первом месте ОПС «Обидовичи». Кстати, именно это отделение было на передовых позициях и по итогам подписки на первое полугодие 2019 года. Возглавляет его Олеся Ягубова. В ее подчинении работает всего один почтальон Елена Орловская. Но вместе они — большая сила.

В награду лучшему отделению связи вручили Благодарность за достижение наивысших показателей в распространении районной газеты и ценный подарок.

Каждый день 13 улиц в городе обходит почтальон ОПС «Быхов-2» Татьяна Морщенок, доставляя горожанам свежую корреспонденцию. Татьяна Валентиновна имеет за плечами десятилетний стаж работы почтальоном и сама является постоянной подписчицей «МП». Она уверена, что только благодаря своим постоянным подписчикам ей удается держать «марку». Тем более, выписывать районную газету людей уговаривать не нужно — ведь каждый знает, что всегда найдет в любимом издании оперативную информацию и интересные репортажи. А еще почтальон отмечает, что наиболее активно подписываются на районную газету работники Центра социального обслуживания населения, детского сада №5, некоторых других организаций. Татьяна Морщенок также среди награжденных почтальонов.

А вот молодому оператору связи ОПС «Быхов-3» Надежде Казаковой действительно крупно повезло. На первом рабочем месте ей улыбнулась удача — первая награда в ее руках. Оператором связи она работает совсем недавно, а уже есть успешный результат. Ежеминутно она принимает платежи, оформляет исходящую корреспонденцию, принимает подписку на периодические издания. В их небольшом, но дружном коллективе всего 4 работника. Надежда — самый молодой сотрудник. За опытом и подсказками в работе молодой специалист всегда может обратиться к начальнику отделения почтовой связи Марии Мельниковой.  Да и мама у Надежды — Ольга Казакова — тоже почтовый работник, начальник Черноборского ОПС. Девушке весьма приятно быть в числе победителей конкурса, тем более среди опытных коллег. Ей также вручена Благодарность и ценный подарок.

Лика КОРАЛЕВА.

 
 
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Оперативно донести свежие новости до читателя сотрудникам редакции помогают отделения почтовой связи и, безусловно, почтальоны. Именно они в числе первых
 
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