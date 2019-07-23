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В хозяйствах Быховского района идет массовая уборка урожая

24.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В хозяйствах идет массовая уборка урожая. И хотя погода совсем не балует аграриев, тем не менее, жатва набирает темпы.

В хозяйствах Быховского района идет массовая уборка урожая

В хозяйствах Быховского района идет массовая уборка урожая

В хозяйствах Быховского района идет массовая уборка урожая

В хозяйствах Быховского района идет массовая уборка урожая

На Быховщине первую тысячу тонн зерна намолотили в ОАО «Обидовичи». И каждый день эта цифра нарастает. Уже с 870 убранных гектаров общий намолот составил 1422 тонны зерна. Все 10 комбайнов задействованы на уборке урожая, столько же единиц техники находится на отвозке зерна. Хотя урожай озимого тритикале в хозяйстве рассчитывали получить выше, теперь все надежды на то, что не подведут яровые зерновые культуры. Сейчас же комбайнеры при хорошей погоде в день намолачивают по 10 бункеров зерна.

В лидеры вышел молодежный экипаж в составе комбайнеров Алексея Сытикова и Алексея Селиванова. На комбайне КЗС-1218 они буквально за несколько дней намолотили 211 тонн зерна. Молодые парни уже успели обойти в поле более опытных комбайнеров. Оба Алексея не являются сельскими тружениками, хотя сами — из местных трудовых династий.

Старший комбайнер Алексей Сытиков уже восьмой сезон на время уборки берет отпуск в РОЧС, где трудится командиром отделения в ПАСП-14 аг. Поляниновичи. В течение 5 лет находится в числе передовых комбайнеров в хозяйстве, также одерживал победу в районных соревнованиях, награждался денежной премией и на областном уровне. С напарником Алексеем вместе работают уже второй сезон подряд, он тоже берет отпуск в одном из предприятий торговли. С утра до позднего вечера оба молодых комбайнера добросовестно трудятся на жатве.

Показывает высший класс на отвозке урожая зерновых культур в хозяйстве Михаил Симченко. На автомашине МАЗ-555142 он уже перевез 332 тонны зерна.

Несмотря на дождливую погоду, в ОАО «Обидовичи» планируют намолотить на хлебной ниве 9 тысяч тонн зерна и получить весомый хлебный каравай.

В самом начале уборочной кампании некоторые хозяйства района пополнились новой техникой. Сейчас вся она задействована и работает на полях. Новый зерноуборочный комбайн КЗС-1218 приобрел филиал СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Кормоуборочный комбайн приобрели в лизинг в ОАО «Следюки». Машинно-тракторный парк еще двух хозяйств — ОАО «Новобыховский» и ОАО «Воронино» — полнился энергонасыщенными тракторами «Беларус-3522», также в лизинг. Таким же образом в ряде хозяйств появилась новое почвообрабатывающее и прицепное оборудование, которое также задействовано на различных сельскохозяйственных работах.

***

Внезапно небо затянулось тучами, повеяло холодом, и сразу же пошел дождь. Хлеборобам такая погода совсем не в радость. Работу зерноуборочных комбайнов пришлось приостановить. Но комбайнеры СК «Дуброва» не теряются — еще раз тщательно осматривают технику прямо в поле. Чтобы, как только подсохнет, с новыми силами приступить к уборке хлеба.

— Да, эта уборочная кампания из-за проливных дождей будет весьма сложной: снижается темп работ, — рассуждает главный агроном хозяйства Людмила Кулинченко.

А вот майские дожди сельчанам, наоборот, помогли. В этом году хлеба в хозяйстве созрели хорошие, колос наливной, и уже с первых гектаров получен приличный урожай. В среднем урожайность на уборке озимых культур достигает 26,6 центнера с гектара. И, хотя площади под уборку в хозяйстве немалые и превышают две тысячи гектаров, — уже убрана пятая часть.

В погожие дни на хлебной ниве гул техники не смолкает до 22.00. В минувшую субботу, когда весь день светило солнце, за день намолотили 387 тонн зерна. А это один из самых высоких показателей в хозяйстве за последние годы.

В «Дуброве» на уборке урожая задействованы 8 зерноуборочных комбайнов. Но один, самый старенький КЗС-10 из-за поломки на несколько дней вышел из строя. На отвозке зерна задействованы 4 единицы техники. Учитывая 20-километровое расстояние от поля до зернотока, имеющейся техники на отвозке недостаточно, но пока в хозяйстве обходятся своими силами.

Новый зерноуборочный комбайн КЗС-1218 достался опытному экипажу в составе Евгения Никитина и Сергея Холупова. Они уже четвертый сезон работают вместе. Держать марку на уборке урожая им помогает опыт и мастерство.

Несмотря на то, что площади под зерновые культуры в текущем году остались прежними, хлеборобы рассчитывают получить более весомый каравай — превысить прошлогодний урожай на две тысячи тонн зерна. Таким образом, в эту уборочную страду планируют собрать 6,5 тысячи тонн зерна.

Сейчас в хозяйстве убирают озимое тритикале. Его площадь среди зерновых культур самая большая — 570 гектаров. Уже убрано 369 гектаров, намолочено 977 тонн зерна. На госзаказ предстоит сдать 1250 тонн зерна. Оставшееся количество зерна пойдет в счет долга за ремонт техники и на приобретение запчастей, а также на приготовление комбикорма для общественного поголовья скота.

Сейчас влажность зерна достигает 23%, просушить необходимо как минимум до 14%. Для сушки зерна в СК «Дуброва» имеется  КЗСК-30, а также 4 напольных сушилки на твердом топливе и еще КЗС-10 старого образца. Так что с доведением зерна до кондиции особых проблем не будет.

У новых зерноуборочных комбайнов плановые задания по намолоту зерна выше, а у более старых моделей задания чуть меньше. Применяется коэффициент от сноса и эксплуатации техники.

Сейчас в лидеры вышел экипаж комбайна КЗС-1218 в составе комбайнеров Андрея Деляшкова и Владимира Шут. Этот экипаж уже убрал 13% от планового задания и намолотил 204 тонны зерна. На ходе выполнения работ сказалась хорошая подготовка техники. Хлеборобы и в дальнейшем планируют оставаться на высоте, не снижая взятую планку.

Который год подряд умело управляет техникой один из лучших водителей не только хозяйства, но и в района, Олег Сипаков. На автомашине МАЗ-551 он не раз занимал лидирующие места на отвозке урожая. Вот и сейчас уже успел перевезти 271 тонну зерна.

Сразу же после уборки зерна на поле выезжает другая техника, которая прессует и складирует солому. Уже спрессованы 592 тонны соломы, не только из зерновых культур, но и рапса и сурепицы.

Хорошее рабочее настроение помогают поддерживать горячие обеды и ужины, которые доставляются своевременно в поле. А еще комбайнерам привозят минеральную воду. Также для удобства сельчан отремонтировали баню, так что созданы все условия для проведения уборочной кампании.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 

 
 
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В хозяйствах идет массовая уборка урожая. И хотя погода совсем не балует аграриев, тем не менее, жатва набирает темпы. На
 
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