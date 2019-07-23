Всегда на боевом посту находятся сотрудники Кировского РОЧС

Источник материала: Кировец





Караул №2 ПАСЧ-1: водители Сергей Евдокимов и Валерий Наврозов, начальник дежурной смены Иван Мелешкин, старший пожарный Александр Храмович и командир отделения ПАСЧ Олег Прусенков







Почетной грамотой Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь награждена старший инспектор группы делопроизводства Наталья Масюкович за образцовое выполнение служебных обязанностей, инициативу и высокую эффективность труда, а также в связи с профессиональным праздником — Днем пожарной службы.







Инспектор инспекции надзора и профилактики Иван Мельник и старший инженер РОЧС Юрий Беганский

В преддверии Дня пожарной службы исполняющий обязанности начальника РОЧС Вячеслав СИДОРОВ рассказал о рабочих буднях сотрудников отдела:

— Профессия пожарного — это умение вовремя прийти на помощь, сострадать, чувствовать боль и сопереживать людям, оказавшимся в огне. Это каждое мгновение быть готовым рисковать собой ради спасения тех, кто попал в беду. Это ответственность и высокая дисциплинированность.

Наш районный отдел оснащен и экипирован на современном уровне, в нем служит профессиональный кадровый состав, ответственно относящийся к своему делу, что позволяет решать задачи не только по тушению пожаров, но и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Результаты работы РОЧС за 6 месяцев текущего года были подведены недавно на собрании с участием заместителя начальника Могилевского областного управления по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Лакизо.

Более подробно читайте в №56 «Кіраўца» за 2019 год.

Фото Максима МИКЕШИНА.