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Всегда на боевом посту находятся сотрудники Кировского РОЧС

24.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Всегда на боевом посту находятся сотрудники Кировского РОЧС

Караул №2 ПАСЧ-1: водители Сергей Евдокимов и Валерий Наврозов, начальник дежурной смены Иван Мелешкин, старший пожарный Александр Храмович и командир отделения ПАСЧ Олег Прусенков


Всегда на боевом посту находятся сотрудники Кировского РОЧС

Почетной грамотой Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь награждена старший инспектор группы делопроизводства Наталья Масюкович за образцовое выполнение служебных обязанностей, инициативу и высокую эффективность труда, а также в связи с профессиональным праздником — Днем пожарной службы.


Всегда на боевом посту находятся сотрудники Кировского РОЧС

Инспектор инспекции надзора и профилактики Иван Мельник и старший инженер РОЧС Юрий Беганский

В преддверии Дня пожарной службы исполняющий обязанности начальника РОЧС Вячеслав СИДОРОВ рассказал о рабочих буднях сотрудников отдела:
— Профессия пожарного — это умение вовремя прийти на помощь, сострадать, чувствовать боль и сопереживать людям, оказавшимся в огне. Это каждое мгновение быть готовым рисковать собой ради спасения тех, кто попал в беду. Это ответственность и высокая дисциплинированность.
Наш районный отдел оснащен и экипирован на современном уровне, в нем служит профессиональный кадровый состав, ответственно относящийся к своему делу, что позволяет решать задачи не только по тушению пожаров, но и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Результаты работы РОЧС за 6 месяцев текущего года были подведены недавно на собрании с участием заместителя начальника Могилевского областного управления по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Лакизо.

Более подробно читайте в №56 «Кіраўца» за 2019 год.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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Караул №2 ПАСЧ-1: водители Сергей Евдокимов и Валерий Наврозов, начальник дежурной смены Иван Мелешкин, старший пожарный Александр Храмович и командир...
 
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