Kia раскрыла подробности о глобальной версии кроссовера Seltos. Он появится и на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

Премьера нового кроссовера Kia Seltos состоялась еще в июне , но тогда корейцы показали вариант для индийского рынка, так и не озвучив основные параметры новинки. Теперь же с анонсом глобальной версии «паркетника», который ожидается и в соседней России, Kia привела точные габариты кроссовера.





От носа до хвоста у Seltos — 4370 мм, что на 100 мм больше, чем у Hyundai Creta. Колесная база — 2, 63 м. В салоне кроссовера — ассиметричная передняя панель с плавными очертаниями и «парящим» 10,25-дюймовым (у топовых версий) экраном мультимедиа-системы. Объем багажника равен 498 л (по методике VDA).





В списке опций имеется аудиосистема Bose с 8 динамиками, система динамической подсветки с различными цветовыми схемами и комплекс электронных помощников Drive Wise, включающий адаптивный круиз-контроль, ассистент выезда с парковки задним ходом и контроль рядности движения.





В глобальную линейку двигателей Seltos входят бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI с непосредственным впрыском (177 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента), атмосферный двигатель 2.0 MPI семейства Nu (149 сил и 180 Нм) и турбодизель 1.6 CRDi (134 «лошадки» и 320 Нм). Все версии оснащаются системой Drive Mode Select, позволяющей выбирать между тремя вариантами режимов движения (Normal, Eco и Sport).





Привод — передний или полный. Стандартная подвеска у Seltos — стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади, при этом задняя подвеска полноприводных версий выполнена по независимой многорычажной схеме.





Выход Seltos на мировой рынок запланирован на третий квартал текущего года. Какой набор силовых агрегатов Seltos будет заявлен для России, пока неясно — придется подождать до 2020 года.