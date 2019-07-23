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Отдых в Тихвине - 2019

24.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В июле 2019 года 8 учащихся Гимназия №1 г.Дзержинска отправились в лагерь «Огонек», который и расположился около красивого озера – Царицына озера в России, вблизи города воинской славы Тихвина, Ленинградской области.

В течение одной лагерной смены они побывали в святых местах в Антониево-Дымском монастыре и в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре. Прошлись по местам воинской славы в д. Астрача, посетили панораму «Прорыв блокады Ленинграда», преклонили голову перед памятником, погибшим детям, вывезенным из блокадного Ленинграда. Незабываемой была экскурсия по Санкт-Петербургу. Казанский собор, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Дворцовая площадь, Невский проспект не могут оставить равнодушным, ведь мы соприкоснулись с историей Великой Руси.




Интересной и насыщенной была жизнь в лагере «Огонек». Можно сказать, вся жизнь там была с огоньком. С утра учащихся будил звук пионерского горна, он же призывал ложиться спать. Только спать не очень хотелось, ведь хотелось понаблюдать за уникальным явлением севера – белыми ночами.

Но самая большая ценность этого лета – это, конечно, новые друзья из России.




 
 
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В июле 2019 года 8 учащихся Гимназия №1 г.Дзержинска отправились в лагерь «Огонек», который и расположился около красивого озера – Царицына озера в...
 
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