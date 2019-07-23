Продовольственная безопасность района

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Стремительно приближается время уборки урожая. Работники инспекции надзора и профилактики Городокского районного отдела по ЧС посетили хозяйства на территории региона, чтобы напомнить аграриям об основных правилах безопасности на объектах сельского хозяйства, а также оценить обстановку в области пожарной безопасности.





Вячеслав Савицкий совместно с Дмитрием Семёновым рассказали работникам сельхозпредприятий о том, как правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, особое внимание уделив наличию и работоспособности средств сушки. Работники РОЧС рассказали, какие правила нужно выполнять при сборе и складировании культур, так как именно их недостача или простои приводят к наибольшим потерям на току (от самосогревания) и в поле (от вынужденного перестоя), а также, какой режим должен соблюдаться на объектах данного типа. В ходе профилактической работы спасатели организовали раздачу наглядно-изобразительных продукции МЧС работникам агропромышленных комплексов, которая в очередной раз напомнила о том, как правильно сохранить урожай в закромах.

Нельзя забывать о мерах пожарной безопасности и на полях при работе уборочной техники, т.к. вопрос обеспечения пожарной безопасности на особом счету. Работники РОЧС со всеми присутствующими не только провели подробный инструктаж, но и напомнили о правильности применения огнетушителей. Чтобы предотвратить беду каждая машина в обязательном порядке комплектуется первичными средствами пожаротушения. Д.Семёнов напомнил, что перед выездом в поле обязательно проверяет­ся наличие на комбайне ящика с песком, лопаты и метлы, про­тивопожарного полотнища и не менее двух порошковых или углекислотных огнету­шителей. Кроме того, в каждом хозяйстве раз­работаны и очерёдность мест уборки, и маршруты следования техники, согласо­ванные с подразделениями МЧС. На каж­дом участке, где работает несколько комбайнов, организуется дежурство приспособленной для целей пожаротушения техники, обеспечивается устойчивая радиосвязь с диспетчерами центра оперативного управления РОЧС.

Главное внимание работников Городокского РОЧС приковано к уборочной, ведь спасатели МЧС хорошо знают: порядок там, где относятся к делу ответственно.

Наш корр.