|
Продовольственная безопасность района
24.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Стремительно приближается время уборки урожая. Работники инспекции надзора и профилактики Городокского районного отдела по ЧС посетили хозяйства на территории региона, чтобы напомнить аграриям об основных правилах безопасности на объектах сельского хозяйства, а также оценить обстановку в области пожарной безопасности.
Вячеслав Савицкий совместно с Дмитрием Семёновым рассказали работникам сельхозпредприятий о том, как правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, особое внимание уделив наличию и работоспособности средств сушки. Работники РОЧС рассказали, какие правила нужно выполнять при сборе и складировании культур, так как именно их недостача или простои приводят к наибольшим потерям на току (от самосогревания) и в поле (от вынужденного перестоя), а также, какой режим должен соблюдаться на объектах данного типа. В ходе профилактической работы спасатели организовали раздачу наглядно-изобразительных продукции МЧС работникам агропромышленных комплексов, которая в очередной раз напомнила о том, как правильно сохранить урожай в закромах.
Нельзя забывать о мерах пожарной безопасности и на полях при работе уборочной техники, т.к. вопрос обеспечения пожарной безопасности на особом счету. Работники РОЧС со всеми присутствующими не только провели подробный инструктаж, но и напомнили о правильности применения огнетушителей. Чтобы предотвратить беду каждая машина в обязательном порядке комплектуется первичными средствами пожаротушения. Д.Семёнов напомнил, что перед выездом в поле обязательно проверяется наличие на комбайне ящика с песком, лопаты и метлы, противопожарного полотнища и не менее двух порошковых или углекислотных огнетушителей. Кроме того, в каждом хозяйстве разработаны и очерёдность мест уборки, и маршруты следования техники, согласованные с подразделениями МЧС. На каждом участке, где работает несколько комбайнов, организуется дежурство приспособленной для целей пожаротушения техники, обеспечивается устойчивая радиосвязь с диспетчерами центра оперативного управления РОЧС.
Главное внимание работников Городокского РОЧС приковано к уборочной, ведь спасатели МЧС хорошо знают: порядок там, где относятся к делу ответственно.
Наш корр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стремительно приближается время уборки урожая. Работники инспекции надзора и профилактики Городокского районного отдела по ЧС посетили хозяйства на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)