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Зелёный Городок

24.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Городокский райисполком принимает участие в реализации проекта международной технической помощи «Беларусь: Поддержка зелёного градостроительства в малых и средних городах Беларуси» «Зелёные города», который финансирует Глобальный экологический фонд. Заявка от нашего района вошла в число четырёх лучших и прошедших на следующий этап. К разработке проектов кроме Городка уже приступили Зельва, Корма и Кричев.

План зелёного градостроительства подразумевает высокие показатели в сфере экологии, лучшие показатели по качеству экологических активов (воздуха, воды, земли, почвы и биоразнообразия), эффективное использование природных ресурсов; эффективное снижение воздействия на окружающую среду; смягчение рисков и адаптация к климатическим угрозам. Реализация проекта позволит значительно улучшить качество жизни в отдельно взятых городах. Проект зелёного градостроительства представляет собой полноценную местную стратегию устойчивого развития, разработанную с учётом особенностей городского пространства, с участием населения и бизнеса на всех стадиях планирования.

Данный проект реализуется в соответствии с Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Специалисты отделов райисполкома, учреждений и предприятий города при поддержке представителей проекта разработают план зелёного градостроительства, основными целями которого будут являться уменьшение выбросов СО2 в воздух, формирование у населения культуры обращения с отходами и навыков здорового образа жизни и т. д. Организаторы отметили, что при подведении итогов будут учитываться наработанный городами опыт в области устойчивого городского развития и желание специалистов администрации работать по-новому. После разработки плана и его утверждения районным Советом депутатов авторы приступят к его реализации.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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Городокский райисполком принимает участие в реализации проекта международной технической помощи «Беларусь: Поддержка зелёного градостроительства в малых и...
 
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