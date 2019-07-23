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«Летний патруль» напоминает о безопасности
24.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Чтобы предупредить гибель и травмирование людей на водных объектах, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами белорусского республиканского союза молодежи в рамках акции «Летний патруль» провели профилактический рейд по местам отдыха граждан у воды и в лесах. Во время беседы с отдыхающими патрулирующие рассказывали правила поведения вблизи береговой линии и на воде, разъясняли, как безопасно посещать леса при сборе ягод и грибов, разжигать костры в лесном массиве, а также как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спасатель еще раз напомнил, к каким последствиям может привести несоблюдение элементарных правил безопасности. Всех отдыхающих призывали обучать своих детей правилам безопасного поведения у воды. Акция «Летний патруль» продлится до конца лета.
Соб. инф.
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Чтобы предупредить гибель и травмирование людей на водных объектах, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Городокского районного...
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