«Летний патруль» напоминает о безопасности

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Чтобы предупредить гибель и травмирование людей на водных объектах, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами белорусского республиканского союза молодежи в рамках акции «Летний патруль» провели профилактический рейд по местам отдыха граждан у воды и в лесах. Во время беседы с отдыхающими патрулирующие рассказывали правила поведения вблизи береговой линии и на воде, разъясняли, как безопасно посещать леса при сборе ягод и грибов, разжигать костры в лесном массиве, а также как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спасатель еще раз напомнил, к каким последствиям может привести несоблюдение элементарных правил безопасности. Всех отдыхающих призывали обучать своих детей правилам безопасного поведения у воды. Акция «Летний патруль» продлится до конца лета.

Соб. инф.



