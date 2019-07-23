«Школа ТЕАРТ» принимает заявки на мастер-класс для режиссеров

Основное внимание на воркшопе будет уделено режиссёру и его видению пьесы. На протяжении 6 дней участники будут работать над эскизом спектакля по пьесе «Ричард III» Уильяма Шекспира. По итогам лаборатории пройдёт публичный показ работ.

В заявке от режиссёра ожидается краткое описание идеи постановки пьесы «Ричард III». Это может быть как видение всей пьесы, так и замысел конкретной сцены или сцен. По описанию должно быть понятно тематическое, смысловое и сценическое решение текста.

Отбор заявок будет осуществляться кураторской группой фестиваля.

Условия участия:

1. Заявки принимаются от белорусских режиссёров, имеющих профессиональное профильное образование и (или) опыт театрально-постановочной деятельности.

2. Возможность полного погружения в работу в период проведения лаборатории – с 2 по 8 октября по 6 часов в день.

3. Режиссёру необходимо самостоятельно набрать команду актёров для своего эскиза.

4. Режиссёру предоставляется площадка для работы над эскизом. Обращаем внимание, что финансирование на постановочные расходы не предоставляется.

Заявка должна содержать следующую информацию:

1. Автобиографию режиссёра с указанием профессионального образования, опыта работы. Контактные данные.

2. Краткую концепцию будущей работы в свободной форме (в среднем 300 слов):

Необходимо отметить формат будущего эскиза, наличие особенностей режиссёрского метода работы с материалом (использование в постановке пластики, музыки, технических средств и другое), жанр спектакля. Необходимо описать основные темы и идеи, которые станут ключевыми в работе над материалом. Также в режиссёрской заявке возможно указать все особенности будущей работы.

Конкурс берёт на себя ответственность за неразглашение информации, которую содержит режиссёрская заявка.

Дедлайн для подачи заявки: 3 сентября 2019 года

Отправляйте вашу заявку на e-mail: theatrepro.artcorporation@gmail.com

Информация о кураторе лаборатории:

Денис Майлефер – швейцарский режиссёр, педагог, со-руководитель театра La Comedie de Genève (Женева, Швейцария). Поставил около сорока спектаклей, как театральных, так и оперных. В области драматического театра: «Береника» Жана Расина, «Вишнёвый сад» Антона Чехова, «Молитва» по книге «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич и многие другие.

Преподает в Высшей школе исполнительских искусств La Manufacturing в Лозанне. Руководил мастерскими во Франции, России (Казань и Москва) и Индии (Нью-Дели).

Являлся со-руководителем театра Les Halles в городе Сьерр (Швейцария).