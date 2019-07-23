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Замминистра связи и информатизации Беларуси по предварительной записи проведёт в Пинске приём граждан
24.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
26 июля с 11.00 до 12.00 заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Николаевна Рябова проведет прием граждан и юридических лиц в Пинском региональном узле почтовой связи Брестского филиала РУП «Белпочта» по адресу: г. Пинск, ул. Заслонова, 13, кабинет начальника узла связи.
Одновременно будет работать «прямая телефонная линия» по телефону 8-0165-65-50-55.
Предварительная запись осуществляется по телефону 8-0165-65-95-25.
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