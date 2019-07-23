Пешеходы, велосипедисты и возчики гужевого транспорта должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

Источник материала: Полесская правда

В целях стабилизации обстановки с аварийностью и исключения развития негативных тенденций среди уязвимых участников дорожного движения на территории Пинского района ОГАИ Пинского РОВД на постоянной основе проводит мероприятия по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор по АП ОГАИ Пинского РОВД В.Г. Сидорчук.



Анализ оперативной обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно обостряется проблема дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, велосипедистов (в том числе несовершеннолетних) и возчиков гужевого транспорта. Только за истекший период текущего года, на территории Пинского района с участием уязвимых участников дорожного движения зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), в результате которых 1 человек погиб.

Вот один из таких трагических случаев. 2 июня в 19 часов 10 минут на автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин 44-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 535 iGT», двигался со стороны г.п. Телеханы в направлении г.п. Логишин. При разъезде со встречным транспортным средством совершил наезд на 58-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части (при наличии обочины) на велосипеде «Аист». Непосредственно перед приближением автомобиля велосипедист резко изменил направление движения в сторону центра проезжей части. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает пешеходов, велосипедистов

и возчиков гужевого транспорта

не пренебрегать требованиями безопасности!

Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии — по обочине. В случае невозможности движения по обочине (размыты, загрязнены) разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно среагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости жизненно важно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю.

Световозвращающие элементы (фликеры) повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход с фликером становится виден, увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

При движении на велосипеде, велосипедист должен помнить, что его велосипед должен быть полностью технически исправен (согласно п.200 ПДД велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал и т.д.) и оборудован должным образом: зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета. П.149 ПДД: при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, а сам велосипедист одет в жилет повышенной видимости, имел бы иные средства защиты.

Водители гужевого транспорта должны помнить, что гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры и быть оборудованной спереди светоотражателями белого цвета, а сзади – красного.

За нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управлявшим велосипедом, гужевым транспортным средством, кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по ст. 18.23: