Полить, подкормить, прищипнуть. Как повлиять на урожайность огорода?

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает агроном Валентин Чистяков:

Огурцы и кабачки

Эти растения уже отдали много сил плетям, цветкам и плодам. Теперь они нуждаются в дополнительном питании. В тёплую погоду лучше сделать упор на жидкие подкормки каждые 7–10 дней после полива или дождя. Для них можно использовать раствор полного минерального удобрения (20 г/10 л), настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20). Под корень каждого огурца нужно вылить по 300 мл, кабачка — 3 л.

В прохладную погоду (ниже +14...+16 °С) растениям больше подойдут не корневые, а листовые подкормки слабым раствором комплексного удобрения (10 г на 10 л воды), по возможности — с добавлением биостимулятора (Силк, Циркон, Эпин, Иммуноцитофит или подобный). Опрыскивать по листьям лучше ближе к вечеру, чтобы раствор не испарялся с поверхности, а медленно впитывался. Так питательные вещества лучше усвоятся, а на листьях не будет ожогов.

Томат и компания

Помидоры, перцы и баклажаны пора подкормить. Очень удобен монофосфат калия: его растворяют в воде (10 г/10 л) и вносят под растения. Если его нет, можно воспользоваться настоем золы с добавлением фосфора. За сутки до применения 20 г двойного суперфосфата и стакан золы заливают 10 л воды, а перед применением взбалтывают. В прохладную погоду раствор нужно подогреть до 30 °С — это ускорит созревание. Томатам поливы больше не нужны: их полностью прекращают. Если вы до сих пор не замульчировали почву в помидорной теплице опилками, можно сделать это сейчас.

Пора остановить развитие помидоров и перцев (прищипнуть макушку, убрать соцветия). Также нужно удалить все пасынки и листву до предпоследней кисти с плодами. Заболевшие растения в это время можно лечить только биопрепаратами (Гамаир, Бактофит, Фитоспорин, Фитолавин) и укреплять специальными средствами для повышения иммунитета (Иммуноцифит, Эпин, Циркон и другие).

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Морковь

Морковь любит, чтобы её корни постоянно находились в увлажнённой (не сухой и не мокрой) среде. Тогда корнеплоды вырастают крупными и не трескаются. Поэтому в сухую погоду нельзя забывать про регулярный (раз в 7–10 дней) умеренный полив.

Чтобы морковка получилась сладкой, в августе её рекомендуют опрыснуть раствором сернокислого марганца (продаётся в садовых магазинах): 30 г на 10 л воды.

Свёкла

Свёклу в конце лета поливают только в случае небывалой засухи. Даже если её листья на солнце кажутся вам грустно поникшими — это ничего не значит. А вот подкормка микроэлементами заметно улучшит качество корнеплодов: возьмите по 5 г сульфата цинка, сернокислого калия и борной кислоты на 10 л воды и проведите опрыскивание по листьям. Особенно важна борная подкормка в случае, если краевые листья на розетке желтеют и ложатся, а центральные вянут.