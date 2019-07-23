Прокуратура потребовала размещать на арендных самокатах специнформацию, чтобы предотвратить их хищение

Источник материала: Интерфакс

Прокуратура Московского района Минска в порядке надзора за исполнением законодательства выявила условия, которые способствовали преступлениям и правонарушениям против собственности компании по аренде самокатов, сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

"В последнее время широкое распространение получили услуги по возмездной аренде электросамокатов. Наряду с развитием таких услуг начало расти и число зарегистрированных случаев противоправных действий в отношении прокатного имущества", - рассказали в службе информации.

Например, 65-летний житель столицы в июне днем неправомерно завладел самокатом, который находился около жилого дома по ул. К.Либкнехта. Самокат принадлежал одной из минских компаний и находился там с целью проката.

Задержанный по этому факту мужчина пояснил, что он не был осведомлен о появлении в городе услуги по краткосрочной аренде электросамокатов через использование мобильного приложения. Мужчина полагал, что самокат оставил один из жильцов близлежащего дома по невнимательности. при этом непосредственно на самом самокате отсутствовали сведения о собственнике и осознанном оставлении его в общедоступном месте для проката. А имевшаяся наклейка с текстом "Внимание. Ответственность по УК РБ за противоправные действия" показалась похитителю самоката неинформативной.

Прокуратура Московского района Минска проанализировала публикации в СМИ. Оказалось, что аналогичные хищения в столице прокатного имущества фиксировались систематически.

"В такой ситуации неосведомленность населения о порядке хранения и использования самокатов, сдаваемых в краткосрочную аренду, – одно из условий для правонарушений". – подчеркнули в службе информации.

В порядке реагирования прокуратура внесла представление компании по сдаче в аренду самокатов, в котором потребовала устранить причины и условия, способствующие противоправному поведению граждан.

"После совместного рассмотрения акта надзора руководство субъекта хозяйствования приняло профилактические меры, цель которых – минимизировать число правонарушений в отношении предлагаемых к аренде самокатов. В частности, в течение июля-августа на всех самокатах компании будет размещена информация о их принадлежности и недопустимости противоправных действий. При сканировании QR-кода на руле самоката (если на телефоне не установлено приложение) пользователь автоматически попадет на сайт, где можно будет ознакомиться со всей интересующей информацией, найти контакты службы поддержки (электронная почта, Viber, Telegram)", – добавили в службе информации.