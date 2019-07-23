Не замужем и без детей. Для карьеры - хорошо, для жизни - проблема

Источник материала: Аргументы и факты

«Постарение мам»

«Если в ­2000-х рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 г. это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая перед президентом и членами правительства.

Это одна из причин стремительного сокращения населения. Мало того что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х (этот период называют демографической ямой из-за резкого спада рождаемости), так они ещё и стараются как можно далее отодвинуть рождение потомства. В начале 2000-х матерями в среднем становились в 25–26 лет, сейчас на 2–3 года позже. Если в ­2013–2015 гг. рождаемость перекрывала смертность и население страны росло, то с 2016 г. началась естественная убыль, несмотря на значительное снижение смертности.

Мотивы семей повременить с пополнением в общем-то понятны. Приоритеты современной молодёжи смещаются в сторону образования, карьеры, путешествий, интересных занятий и удовольствий. Однако у социологов есть одно любопытное исследование. Учёные опросили женщин, которые обзавелись первенцем после 30 лет. Оказалось, многие из них сожалеют, что не родили ребёнка в 20 лет. Вот некоторые комментарии. «По молодости это всё даётся проще, даже ощущаешь себя проще», в молодости есть «силы, здоровье, положительные эмоции на ребёнка», «Мои дети получат хорошее образование только после того, как заведут мне внуков. Я не дам своим детям повторить мои ошибки».

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Как уравновесить?

Процесс «постарения матерей» начался в крупных городах. Постепенно границы стираются, но до сих пор первенство за ними. Но если смотреть на ситуа­цию в целом, то ничего неординарного не происходит. Постарение матерей – общая тенденция для развитых стран.

«В Европе происходит ежегодное увеличение среднего возраста матери на 0,13 года. Например, в Испании и Ирландии он уже в 2011 г. достиг 31,5 года», – говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, на увеличение возраста родителей первенца влияет в том числе повышение возраста вступления в брак. «Если до 1994 г. 34,2% женщин выходили замуж до 18 лет, а ещё 44,5% – в 18–19 лет и именно в браке рожали первого ребёнка, то к ­2015–2017 гг. ситуация кардинально изменилась. Лишь 2,8% девушек до 18 лет решались на узы брака. Наиболее массовым стал возраст ­23–25 лет (28%), тем самым сместив средний возраст вступления в брак с 18,6 года (до 1994 г.) до 25,3 года (в 2017 г.)», – отмечает Лебединская.

Однако есть важная особенность. Во многих европейских странах число бездетных и одно­детных уравновешивается двух- и многодетными. «У нас доля вторых и третьих детей ниже, чем в других странах мира», – подчёркивает Лебединская.

Предел желаний многих семей – двое детей. Но в реальности и это не всегда получается. Такое расхождение мечты и реальности подтверждают исследования: показатель желаемого количества детей составил 2,26, а ожидаемого – 1,87. И 70% людей указывают в качестве главных причин материальные трудности и неуверенность в завтрашнем дне.

«Часто именно женщины хотят родить только однажды, поскольку строят планы на карьеру. Они считают, что, имея больше одного ребёнка, сделать это будет крайне проблематично. Причина тому – не только пресловутая самореализация женщин, но и равенство в доходах родителей. Всё чаще в семьях доход матери выше дохода отца. А значит, женщина просто вынуждена работать, а не рожать и воспитывать детей».

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Дорогое благо?

Что касается вариантов «без детей» или «2+», то они встречаются одинаково часто. Любопытно, что настрой на определённое количество детей почти не меняется в течение жизни.

«Ситуация, когда хотели одного, а родили пятерых, невозможна, – поясняет Ольга Лебединская. – Часто молодым родителям кажется, что они сами, без внешнего воздействия, решают вопрос о желаемом количестве детей, ориентируясь на личные ощущения, хотя это не совсем так. Давно доказано, что жизнь общества принципиально стереотипна. Сформулировал этот закон Г. Беккер, который снижение рождаемости объяснял потерей экономической целесообразности детей. Дети – это не только ресурсо­ёмкие блага, но и времяёмкие. Потому даже обеспеченные семьи не хотят иметь много детей, ведь воспитание отнимает массу времени, которое они могли бы потратить более выгодно. Семье для удовлетворения потребности в детях стало достаточно даже одного ребёнка. Дети становятся слишком дороги, особенно в условиях городской жизни. Дороги не столько материально, сколько психологически, эмоционально».

Понятно, что убедить рожать детей вместо образования и карьеры невозможно. Но зато можно поддержать тех, кто хотел бы двоих детей и больше, но не решается из-за материальных трудностей, неуверенности в завтрашнем дне и плохих жилищных условий. Эти проблемы как раз проще всего устраняются соответствующей демографической политикой государства.

Неслучайно во всех опросах люди называют самыми эффективными мерами стимулирования рождаемости материнский капитал, увеличение материнских пособий, льготы многодетным семьям и другие меры, предусмотренные нацпроектом «Демография». Не менее значимы для семей жилищные субсидии, введение дополнительного регионального материнского капитала, повышение доступности детских садов. А вот запретительные меры (запрет абортов, налог на бездетность и пр.) от вымирания страну точно не спасут, уверены её жители.

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Разморозить и родить – возможно?

Отчасти на решение отложить рождение ребёнка влия­ют достижения медицины в области акушерства и гинекологии.

Если раньше поздние роды были большой проблемой, то теперь их никто не боится.

«Основная масса родов у нас приходится на женщин 29–39 лет, – отмечает заведующая ­25-м роддомом Москвы, замглавврача Первой градской больницы Марина Оленева. – С врачебной точки зрения, самый лучший возраст для рождения детей – 19–29 лет, но у нас таких всего 38–39%. А вот первородящих 30–40 лет – 55–56%. И всё чаще рожают после 40».

ЭКО тоже сделало своё дело. Женщины рассуждают так: сначала образование, карьера, а потом, если что, сделаю ЭКО.

«Надо понимать, что после 45 лет родить своего ребёнка может не получиться даже с помощью ЭКО, – предупреждает Оленева. – Каждая женщина рождается с определённым запасом яйцеклеток. И каждую менструацию они теряются. Причём природа одаривает всех неодинаково. Одна женщина в климакс вступает в 38–40 лет, другая – в 48–50. Есть, конечно, и такие, кто в 46 беременеет естественным путём, но это редкость. Женщина может думать, что в крайнем случае сделает ЭКО, а потом оказывается, что этих драгоценных клеточек, из которых зарождается жизнь человека, у неё уже не осталось. Приходится использовать донорские. У нас есть такие пациентки. Она рожает ребёнка, но биологически он не её. А если ещё и сперма донорская, то это полностью чужой ребёнок».

Тем, кто никак не успевает стать мамой вовремя, в положенные природой сроки, многие частные центры предлагают заморозить яйцеклетки. А когда женщина надумает рожать – разморозить. Процедура эта не так уж безобидна для здоровья, ведь придётся принимать гормоны, проходить через операцию забора яйцеклеток. Но главное, никто не даст стопроцентной гарантии наступления беременности с первого раза с помощью этих клеток.

«Заморозка яйцеклеток больше подходит тем, кому по жизненной необходимости приходилось удалять яичники после химиотерапии и т. д., – отмечает Марина Оленева. – Если медицинских показаний нет, лучше всё же следовать законам природы и зачать ребёнка естественным путём».