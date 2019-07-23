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Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек

24.07.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Крупное ДТП с участием двух школьных автобусов произошло в канадском Квебеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек

Транспортные средства с детьми врезались во внезапно остановившуюся перед ними машину и загорелись. В результате инцидента пострадали 70 человек – дети и сопровождавшие их взрослые. Все они доставлены в больницу и проходят необходимое лечение. Сейчас устанавливается, что стало причиной аварии.

Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде: пострадали 70 человек

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Новости Канады. Крупное ДТП с участием двух школьных автобусов произошло в канадском Квебеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортные средства...
 
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