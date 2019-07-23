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Жатва-2019: убрано 23,6% площадей, намолочено – 1 миллион 671 тысяча тонн

24.07.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четкая организация работы‚ трудовая и технологическая дисциплина – по этому алгоритму, который озвучил 23 июля на селекторном совещании Президент, действуют аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва-2019: убрано 23,6% площадей, намолочено – 1 миллион 671 тысяча тонн

Перед ними стоит задача провести жатву за ближайшие 20 дней. По предварительным прогнозам урожай составит 9,5 миллионов тонн зерна. Все, что выращено, должно быть собрано с минимальными потерями. Пока темпы жатвы сдерживает погода. Без дождей лишь на юге страны. Здесь и самая значительная прибавка с хлебной нивы за последние сутки.

Жатва-2019: убрано 23,6% площадей, намолочено – 1 миллион 671 тысяча тонн

В целом по стране намолочено более 1 миллиона 600 тысяч тонн. По урожайности лидирует Гродненский регион. Здесь с гектара получают свыше 39 центнеров зерна.

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Новости Беларуси. Четкая организация работы‚ трудовая и технологическая дисциплина – по этому алгоритму, который озвучил 23 июля на селекторном совещании...
 
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