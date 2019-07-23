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Токсиколог рассказал, почему не стоит замораживать грибы
Источник материала: СТВ
Гость программы
Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
А это плохо?
Андрей Богдан:
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Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Андрей Богдан.
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