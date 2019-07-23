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Ограничен доступ к 14 сайтам Беларуси

24.07.2019 10:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу 22 июля.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Там отмечается, что меры приняты в соответствии с письменными уведомлениями МАРТ и Минского горисполкома.

При принятии решения ведомство руководствовалось статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

 
 
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Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу 22 июля.
 
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