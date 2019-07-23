Ограничен доступ к 14 сайтам Беларуси

Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу 22 июля.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Там отмечается, что меры приняты в соответствии с письменными уведомлениями МАРТ и Минского горисполкома.

При принятии решения ведомство руководствовалось статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».