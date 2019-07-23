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Ограничен доступ к 14 сайтам Беларуси
Источник материала: БДГ
Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу 22 июля.
Об этом
Там отмечается, что меры приняты в соответствии с письменными уведомлениями МАРТ и Минского горисполкома.
При принятии решения ведомство руководствовалось статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
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Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу 22 июля.
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