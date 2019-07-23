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Приложение МЧС «Помощь рядом» стало доступно пользователям iPhone и iPad

24.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» стало доступно пользователям iPhone и iPad, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Функционал приложения для iOS максимально приближен к приложению на платформе Android. Его основная цель — помочь за нескольких секунд сориентироваться человеку в чрезвычайной ситуации. На это направлены разделы «Что делать?» и «Первая помощь». Последний дополнен аудиоподсказками.

В приложении можно найти информацию Белорусского общества Красного Креста как для тех, кому нужна помощь, так и для тех, кто готов ее оказать. Поддержку в создании iOS-версии оказали Европейская комиссия, Австрийский Красный Крест, Белорусское общество Красного Креста и Датский Красный Крест.

«Важный раздел — «Карта неблагоприятных явлений». Здесь информация не только об оперативной обстановке, но и о запретах на посещение лесов, а в весенний период — о подтоплениях на территории республики. В разделе «Настройки» приложения можно гибко подойти к оповещениям о неблагоприятных явлениях, отключив, например, ночные часы и выбрав регион», — рассказали в МЧС.

Еще один популярный раздел у пользователей — «Проверь себя» с интересными тестами. Одна из важных функций приложения — кнопка звонка в МЧС «112», которую можно перепрограммировать согласно пользовательскому запросу и настроить в качестве тревожной кнопки. Звонок можно осуществить с любой страницы приложения.

Приложение «Помощь рядом» появилось в 2016 году на платформе Android. На Play Market у него более 150 тыс. скачиваний и рейтинг 4,6.

 
 
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Приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» стало доступно пользователям iPhone и iPad, сообщили БЕЛТА в ведомстве. Функционал приложения для iOS максимально приближен...
 
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