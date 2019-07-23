Не «Металликой» единой. Какие российские хиты перепевались иностранцами?

Источник материала: Аргументы и факты

Американские металлисты из группы Metallica выступили в Москве в рамках мирового тура WorldWiredTour и поразили зрителей кавером на песню «Группа крови» советской еще группы «Кино». Конечно, приятно узнавать, что легенды рок-музыки знают и отечественную музыку, и впечатление от этого жеста не может испортить даже осознание того, что это был просто привычный для музыкантов маркетинговый ход. Например, в Норвегии они порадовали публику хитом группы a-ha «Take On Me», в Швеции спели «Dancing Queen» группы ABBA, а в Чехии отметились незабываемой композицией 70-х «Йожин с Бажин».

То, что исполнение песни Виктора Цоя не было экспромтом, подтвердил РБК организатор концерта Metallica в Москве Владимир Зубицкий; по его словам, выбор и подготовка песни для каждой страны – дело профессиональных менеджеров. Впрочем, в Лужниках американской группе подпевал весь стадион – что означает, что менеджеры не ошиблись.

Но Metallica не единственная (и даже не главная) зарубежная группа, которой пришлись по душе песни на русском языке. Конечно, чаще всего исполнители переделывают текст, получая композиции на своем языке, но музыка всё равно остается.

Massive Attack – «Все идет по плану»

Самый свежий пример – британская группа, известная в том числе и тем, что её солист Роберт Дель Ная является одним из основных претендентов на роль загадочного художника-граффитиста Бэнкси. Этой команде приглянулась культовая песня Егора Летова, музыканты уже несколько лет назад исполняли ее на своих концертах, а в начале июня 2019 года выпустили записали ее на недолговечной пластинке, сделанной из рентгеновской пленки.

Тут необходимо заметить, что Massive Attack не только самая влиятельная в музыкальном плане группа нашего списка, но и по части перепевок наших хитов – рекордсмен. В их концертном репертуаре присутствует песня подруги и соратница все того же Летова – Янки Дягилевой – «Печаль моя светла». Ее группа исполняла с привлечением Лиз Фрейзер - вокалистки еще одного проекта Cocteau Twins.

Yoon Do Hyun Band — «Группа крови»

Metallica не первая из зарубежных групп перепела «Группу крови». В 2004-м это сделали мексиканцы Shiri, а в 1998-м кавер на композицию «Кино» записала набиравшая популярность южнокорейская рок-группа «Yoon Do Hyun Band» (сейчас – YB). Тот вариант был записан на корейском языке, а в 2010-м эта же команда, уже ставшая знаменитой, записала «Группу крови» на русском и сняла на нее видеоклип.

Brazzaville — «Звезда по имени Солнце»

Американская инди-группа перевела на английский еще одну песню группы «Кино» – «Звезда по имени Солнце» в этой версии превратилась в «Star Called Sun», и именно ее группа исполнила в гостях на шоу «Вечерний Ургант».

Wicked Saints — «Плот»

Самую известную песню из репертуара Юрия Лозы иностранные исполнители перепевали не раз, но вариант американской фолк-группы The Wicked Saints, можно сказать, авторизован – в работе над текстом участвовал сам Лоза вместе с сыном Олегом. Английский вариант называется «Free» («Свобода»), и после распада The Wicked Saints песня вошла в репертуар дуэта Non-Duo, в который ушел солист группы Пол МакКарти.

Нильда Фернандез – «Город золотой»

Песни группы «Аквариум» различные музыканты – в основном, конечно, российские – перепевали не раз и не два. Особой популярностью пользуется лирическая композиция «Город золотой» – каверы на нее пели и по-русски, и на иврите. А французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандез спел свою версию на испанском языке – она называлась «La Ciudad Del Oro». Впрочем, такой интерес понятен – Фернандез долго прожил в России, сотрудничал с местными музыкантами; он умер во Франции в мае 2019 года.