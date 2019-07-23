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Об организации движения транспорта 27, 28 июля, 3 августа 2019 г. по улице Ленина
24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.1. с 20.30 до 23.40 часов 27 июля 2019 г.;
1.2. с 18.30 до 21.20 часов 28 июля 2019 г.;
1.3. с 20.30 до 22.20 часов 3 августа 2019 г.
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На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный...
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