ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об организации движения транспорта 27, 28 июля, 3 августа 2019 г. по улице Ленина

24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

Об организации движения транспорта 27, 28 июля, 3 августа 2019 г. по улице Ленина

  1. Запретить движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Ленина, на участке дороги от ул. Леваневского 
    до ул. Гоголя:

1.1. с 20.30 до 23.40 часов 27 июля 2019 г.;

1.2. с 18.30 до 21.20 часов 28 июля 2019 г.;

1.3. с 20.30 до 22.20 часов 3 августа 2019 г.

  1. Ходатайствовать перед управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета об установке соответствующих знаков и обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий.
  2. Коммунальному унитарному транспортному предприятию «Брестгортранс», открытому акционерному обществу «Брестский автобусный парк» на период проведения мероприятий внести изменения в организацию движения городских автобусных 
    и экспрессных маршрутов.
  3. Коммунальному транспортному унитарному предприятию «Брестгортранс», открытому акционерному обществу «Брестский автобусный парк», коммунальному унитарному транспортному предприятию «Троллейбусный парк» продлить работу городского общественного транспорта до 1.30 часов 28 июля 2019 г.
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подведены итоги полугодия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика