Об организации движения транспорта 27, 28 июля, 3 августа 2019 г. по улице Ленина

Источник материала: Виртуальный Брест

На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:





Запретить движение транспортных средств и самоходных машин по ул. Ленина, на участке дороги от ул. Леваневского

до ул. Гоголя:

1.1. с 20.30 до 23.40 часов 27 июля 2019 г.;

1.2. с 18.30 до 21.20 часов 28 июля 2019 г.;

1.3. с 20.30 до 22.20 часов 3 августа 2019 г.

Ходатайствовать перед управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета об установке соответствующих знаков и обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий. Коммунальному унитарному транспортному предприятию «Брестгортранс», открытому акционерному обществу «Брестский автобусный парк» на период проведения мероприятий внести изменения в организацию движения городских автобусных

и экспрессных маршрутов. Коммунальному транспортному унитарному предприятию «Брестгортранс», открытому акционерному обществу «Брестский автобусный парк», коммунальному унитарному транспортному предприятию «Троллейбусный парк» продлить работу городского общественного транспорта до 1.30 часов 28 июля 2019 г.