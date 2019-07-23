27 июля на участке ул. Гаврилова будет ограничено движение

Источник материала: Виртуальный Брест

На основании абзаца восьмого части второй статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. №313-З «О дорожном движении» Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: ( знать почему )





Запретить движение транспортных средств и самоходных машин, за исключением служб экстренной необходимости, а также общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля по пропускам с 00.00 часов 27 июля 2019 г. до 06.00 часов 28 июля 2019 г. по ул. Гаврилова, на участке дороги от ул. Орловской до ул. Ленинградской. Запретить въезд транспортных средств, за исключением общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля по пропускам:

2.1. на парковку по ул. Гаврилова, 16, с 9.00 часов 26 июля 2019 г. до 06 часов 28 июля 2019 г.;

2.2. на парковочные места по боковому проезду вдоль улицы Гаврилова, на участке дороги от ул. Орловской

до ул. Ленинградской, с 19.00 часов 26 июля 2019 г. до 06 часов 28 июля 2019 г.

Ограничить движение транспортных средств и самоходных машин, за исключением общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля по пропускам, по боковому проезду вдоль улицы Гаврилова, на участке дороги от ул. Орловской до ул. Ленинградской, с 19.00 часов 26 июля 2019 г. до 06 часов 28 июля 2019 г. Ходатайствовать перед управлением государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Брестского областного исполнительного комитета об установке соответствующих знаков, обеспечении безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения мероприятий, беспрепятственного проезда и временной стоянки на парковке по ул. Гаврилова, 16, парковочных местах по боковому проезду вдоль улицы Гаврилова, на участке дороги

от ул. Орловской до ул. Ленинградской транспортных средств общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля по пропускам. Коммунальному унитарному транспортному предприятию «Брестгортранс», открытому акционерному обществу «Брестский автобусный парк», коммунальному унитарному транспортному предприятию «Троллейбусный парк» на период проведения мероприятий внести изменения в организацию движения городских автобусных, троллейбусных и экспрессных маршрутов.