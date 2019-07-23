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В Пружанском районе горел комбайн

24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Пружанском районе горел комбайн

Инцидент произошел 23 июля около 20.00. Огнем повреждены моторный отсек, левая задняя покрышка колеса, лакокрасочное покрытие комбайна.

В Пружанском районе горел комбайн

фото - Районные будни

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. ...
 
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