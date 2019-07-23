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В Пружанском районе горел комбайн
24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Инцидент произошел 23 июля около 20.00. Огнем повреждены моторный отсек, левая задняя покрышка колеса, лакокрасочное покрытие комбайна.
фото - Районные будни
Причина пожара устанавливается.
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У деревни Семенча-2 Пружанского района загорелся зерноуборочный самоходный комбайн 1997 года выпуска, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. ...
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