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В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина

24.07.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина

Инцидент произошел сегодня около 4.00 в деревне Гусак Малоритского района. Загорелась деревянная хозяйственная постройка, принадлежащая пенсионерке 1942 года рождения. В огне погиб сын хозяйки 1969 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент произошел сегодня около 4.00 в деревне Гусак...
 
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